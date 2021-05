Movimiento Ciudadano es la tercera opción para los ciudadanos: Clemente Castañeda

No declinaré por ningún candidato, llegaré hasta el final de este proceso electoral, asegura Ruth Zavaleta.

Chilpancingo Gro; a 21 de mayo de 2021.- Clemente Castañeda, coordinador nacional de Movimiento Ciudadano, acompañado de la candidata a la gubernatura de Guerrero, Ruth Zavaleta Salgado; así como del dirigente estatal, Adrián Wences Carrasco y el candidato a diputado federal por el distrito 04, Víctor Manuel Jorrín Lozano, expresó que su partido cuenta con ideas, proyecto y convicción que representa el futuro de los mexicanos, siendo la tercera opción para los ciudadanos en este próximo proceso electoral porque tiene a los mejores candidatos y candidatas.

En reunión con las y los candidatos, Clemente Castañeda señaló que su partido tiene posibilidades de consolidarse gracias al buen trabajo que ha realizado Ruth Zavaleta Salgado en conjunto con las estructuras que se encuentran en distintas partes de Guerrero que han fortalecido al Movimiento Naranja.

Por otra parte, en su intervención Ruth Zavaleta enfatizó que no va a declinar por ninguno de los otros candidatos, por el contrario, espera que ellos si declinen a su favor, porque es una mujer que no miente ni traiciona y en sus participaciones en los debates ha demostrado ser la mejor candidata que tiene buenas propuestas y cuenta con la experiencia para cambiar el destino de Guerrero.

La abanderada naranja celebró que el gobernador del estado haya visitado la zona de la Montaña para llevar a cabo acciones que protegerán a las niñas a fin de que no sean vendidas, destacando que su partido ya ganó una de sus principales causas que es encabezar la lucha de las mujeres y niñas de Guerrero.

Asimismo, mencionó que trabajará en conjunto con los candidatos de Movimiento Ciudadano para transformar al estado y lograr un mejor futuro.

“Yo sé cómo hacer que haya menos violencia y delitos, se cómo lograr más sinergias para que tengan más recursos los guerrerenses, no quiero más pobreza ni desigualdad, vamos a dar lo mejor de nosotros, no más silencio, no más complicidades, soy la candidata dará todo por Guerrero”.

Por otra parte, Adrián Wences Carrasco tomó protesta a la estructura electoral de Chilpancingo que defenderá el voto de Movimiento Ciudadano en las diferentes casillas de la capital.

En esta jornada estuvieron presentes, el comisionado nacional de Movimiento Ciudadano, Adán Pérez Utrera; el comisionado de candidaturas por la cuarta circunscripción, Pedro Jiménez; la delegada estatal de Mujeres en Movimiento, Nereida de Jesús Silvar Bravo; el candidato a la presidencia municipal de Chilpancingo, Pioquinto Damián Huato; el candidato a la alcaldía de Acapulco, Ramiro Solorio Almazán y el candidato a diputado local, Alberto Mogollón.