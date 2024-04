Contexto Político, Gloria Citlali Calixto: liderazgo, juventud y construcción de acuerdos

Anuncio

Por Efraín Flores Iglesias

Chilpancingo Gro; a 27 de abril de 2024.- Muy pocos diputados locales han destacado en poco tiempo por su liderazgo y su vocación por servir a los demás, y mucho menos siendo jóvenes.

En las últimas tres legislaturas, Morena ha tenido el control político y administrativo del Poder Legislativo en Guerrero, pero no todos los coordinadores parlamentarios y presidentes de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) han sido capaces de lograr la gobernabilidad al interior de su propia fracción parlamentaria y del Congreso en general.

La mayoría de los que han presidido la Jucopo han sido pésimos en la negociación y operación política, algo que les ha pegado en su imagen personal y en la de su partido. Y no todos los que han ocupado tan importante responsabilidad se les debe considerar líderes.

Muchos teóricos coinciden que un líder es alguien capaz de influir de manera positiva en la gente para que se empeñe voluntariamente en el logro de los objetivos del grupo al que pertenecen. Es el que consigue que cada miembro de un determinado equipo trabaje y aporte lo mejor de sí. Además, tiene la habilidad de identificar y satisfacer las necesidades de un grupo de forma oportuna, porque se da cuenta de lo que se requiere a largo plazo. O sea, alguien que se anticipa, predice y se adelanta a los cambios.

Como en la viña del Señor, en la LXIII Legislatura tenemos de todo. Desde calienta curules y levanta dedos, deficientes en la lectura, eternos diputados (verbigracia, Héctor Apreza Patrón), buenos gestores sociales, mediáticos y legisladores respetuosos de la ley y el quehacer parlamentario.

Durante varias décadas, la política en Guerrero era un asunto de hombres con amplia experiencia en el servicio público. A las mujeres y jóvenes se les relegaba en la toma de decisiones.

Hoy por hoy, las condiciones políticas y sociales son otras. Los jóvenes, mujeres, grupos de la diversidad sexual y los grupos vulnerables participan activamente en las decisiones públicas.

Desde el 9 de enero, la diputada Gloria Citlali Calixto Jiménez preside la Jucopo, órgano colegiado facultado para ejercer el gobierno y en el que se impulsan entendimientos y convergencias, a fin de alcanzar y facilitar los consensos que coadyuven a la gobernabilidad democrática del Congreso del estado.

Gloria Citlali Calixto es una legisladora que pertenece a la bancada de Morena y que en las elecciones de 2021 ganó el distrito 04 de Acapulco. Y es la más joven integrante de la LXIII Legislatura.

Su juventud no ha sido obstáculo para destacar como legisladora. Por el contrario, gracias a su formación académica (licenciada en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México) ha sabido moverse sobre las turbulentas aguas de la política.

No es una política improvisada. Maneja un buen discurso y sabe en dónde está parada. Sabe trabajar en equipo y es respetuosa de la pluralidad política.

En poco tiempo ha hecho más que sus predecesores en el cargo, ya que sabe escuchar y tomar decisiones responsables.

Habrá quienes no estén de acuerdo con su estilo de hacer política, pero son los menos. Además, no es monedita de oro para caerles bien a todos.

Y cuando un líder guía bien a una institución, los reconocimientos no tardan en llegar.

En su más reciente edición, la prestigiada revista nacional “Líderes Mexicanos” destacó recientemente a la diputada Gloria Citlali Calixto Jiménez como una de las 100 mujeres más influyentes de México.

En su versión impresa, la citada revista incluye una entrevista que le hizo a la legisladora acapulqueña, quien de manera responsable, sencilla y contundente respondió a las preguntas formuladas.

A la pregunta ¿cuál es tu causa?, respondió: “Mis causas son múltiples. México, Guerrero, Acapulco, las mujeres, los jóvenes, la justicia social, la transformación humanista, la erradicación de la violencia de género, la construcción de la igualdad y nuevas masculinidades. Mis causas son todas aquellas que refuercen la democracia y mejoren el bienestar del pueblo”.

La legisladora manifestó también que seguirá haciendo política.

“Es lo que me gusta, es mi pasión y mi vocación. Los cargos van y vienen, pero la convicción de servir al pueblo persiste. Pienso seguir construyendo acuerdos, realizando gestiones sociales, planteando soluciones a los problemas públicos. No importa si es a nivel federal, estatal, municipal o comunitario. No importa si es desde el Poder Legislativo o en el Ejecutivo. Lo importante es seguir contribuyendo desde cualquier espacio. Tengo un compromiso con la ciudadanía a la que represento y eso no se acaba con el fin de un puesto”.

Por cierto, la presidenta de la Jucopo ha resistido en las últimas semanas una intensa campaña de lodo orquestada por sus adversarios políticos. Pero ese es otro tema y del que abordaremos en otra entrega.

Lo importante es que Gloria Citlali Calixto se ha ganado un lugar muy importante a nivel nacional, y no por ser una legisladora joven, sino por su liderazgo y seriedad política.

Comentarios: [email protected]