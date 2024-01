Presentan iniciativa para que las elecciones de comisarios se realicen la última semana del mes de junio

Anuncio

Chilpancingo Gro; a 14 de enero de 2024.- El diputado Andrés Guevara Cárdenas presentó una iniciativa de reforma a la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado para armonizar el marco jurídico vigente con la Ley de Comisarías Municipales del Estado, a efecto de que las elecciones de comisarios se realicen por planillas la última semana del mes de junio del año en que deban renovarse, proceso en que, además, deberán ser sufragados un comisario suplente y dos comisarios vocales.

En su exposición de motivos, el legislador explicó que el año pasado, durante los recorridos que realizó junto a su equipo de trabajo, detectó que, en el mes de octubre y noviembre, aun existían comunidades no indígenas que no habían renovado estos órganos de gobierno, hecho que le generó la duda de si estaban fuera de la ley, o había espacios legales que permitían a los ediles no atender este mandato legal.

En ese tenor, indicó que es importante unificar el marco jurídico vigente en la entidad y hacer que todas las localidades del estado renueven sus comisarías municipales.

“Señoras y señores presidentes municipales, ustedes protestaron cumplir con la Ley, por lo tanto, están obligados a que los tiempos y las formas se respeten. Desde aquí nuestra invitación a que revisen la actualización de sus comisarias y comisarios”, manifestó.

El legislador refirió que se ha detectado que el artículo 35 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero no coincide con el artículo 198 de la propia Ley del Municipio Libre del Estado de Guerrero y el artículo 6 de la ley número 652, relativo a la elección de comisarías municipales, situación que amerita corregirse, y para lo cual presentó su iniciativa, misma que fue turnada a la Comisión de Asuntos Políticos y Gobernación, para su análisis y correspondiente emisión del dictamen.