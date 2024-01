Inaugura Javier Saldaña siete obras en Tierra Caliente y zona Norte

Anuncio

Tierra Caliente Gro; a 14 de enero del 2024.- En una intensa gira de trabajo por la región de la Tierra Caliente y Zona Norte, el rector de la Universidad Autónoma de Guerrero, Javier Saldaña Almazán inauguró siete obras de infraestructura en diferentes unidades académicas que beneficiarán a más de 6 mil 500 universitarios, dotando a estudiantes y profesores con mejores condiciones para el desarrollo académico de la región.

Javier Saldaña Almazán cortó el listón inaugural de un nuevo edificio de dos niveles en la Escuela Superior de Enfermería No. 5 de Coyuca de Catalán; las cafeterías de las Preparatoria No. 18 de Tlapehuala y No. 37 de Cutzamala de Pinzón y un nuevo auditorio en la No. 3 de Teloloapan.

También inauguró las instalaciones de la Coordinación de la Tierra Caliente y una cancha deportiva en la Escuela Superior de Matemáticas No. 2; ahí, el rector de la máxima casa de estudios agradeció a la gobernadora, Evelyn Salgado Pineda por su colaboración para construir la techumbre de estas instalaciones y reconoció “la voluntad y el trabajo de nuestra mandataria quien nos ha apoyado desde el primer día de su gobierno”.

En otros hechos, Saldaña Almazán inauguró el Consultorio de Especies Mayores en la Escuela Superior de Medicina Veterinaria y Zootecnia No. 1 mientras que en la Escuela Preparatoria No. 8, ambas en Ciudad Altamirano, dio apertura a un nuevo edificio de dos niveles que albergará aulas y cubículos.

En su mensaje, Javier Saldaña Almazán agradeció al diputado local, Adolfo Torales Catalán por su gestión para construir en la Preparatoria No. 8, una cancha que beneficiará a los estudiantes con espacios dignos para practicar algún deporte.

El rector de la UAGro ratificó su llamado a los universitarios de apoyar a los estudiantes bajo cualquier circunstancia “los alumnos son nuestra obra de arte, hay que apoyarlos, animarlos e impulsarlos porque eso es lo que requiere el estado, ningún joven se debe quedar sin la atención de nosotros”, señaló.

En cada una de sus visitas, Saldaña Almazán platicó de cerca con los estudiantes, escuchó sus peticiones y les agradeció por el caluroso recibimiento, “saben que tienen un rector que es su amigo, quiero que se sigan preparando y haremos todo para darles las mejores condiciones”.

Y agregó que, con mejor infraestructura, la UAGro “se ha transformado en una nueva institución y ya no es la universidad de palapa, como antes se le conocía; mi visión es que los jóvenes tengan oportunidades de estudios, que sean guerrerenses de bien y ayuden al desarrollo de la región a través de la educación”.