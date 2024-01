Proponen la prohibición de espectaculares en zonas vulnerables a huracanes y temblores

Anuncio

Chilpancingo Gro; a 14 de enero de 2024.- La diputada Beatriz Mojica Morga presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado para prohibir la instalación de espectaculares en zonas que sean vulnerables a temblores, huracanes u otros fenómenos naturales, estableciendo que la publicidad podrá pintarse, pero no colocarse en estructuras peligrosas.

Esta propuesta de reforma que fue turnada a la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas para su respectivo análisis y dictaminación, plantea que las autoridades, en este caso los ayuntamientos como primera instancia de gobierno, el estado y sus instituciones, puedan determinar acciones concretas, a través de sus planes de desarrollo, para delimitar la colocación de espectaculares en las construcciones y zonas donde los vientos los puedan derribar, librando de riesgos a la población y su patrimonio.

Y es que, abundó la diputada Mojica Morga, el huracán Otis que afectó al puerto de Acapulco evidenció la falta de regulación en la colocación de espectaculares y estructuras peligrosas que generaron daños y graves afectaciones, hecho que compromete al Congreso local a modificar la legislación.

Reseñó que de 280 anuncios espectaculares que la autoridad municipal de Acapulco tiene empadronados, 200 son propiedad privada y están instalados en azoteas de casas y edificios, mismos que significan de 2 y hasta 10 toneladas de peso adicional a los inmuebles, y que durante el paso del reciente fenómeno meteorológico provocaron daños a personas, vehículos y vialidades.

“Esta reforma no implica que las personas no puedan hacer publicidad en áreas urbanas, por ejemplo, las bardas, que pueden ser pintadas o colocarles mantas o lonas, de forma que con el viento o los temblores no puedan matar a personas o provocar daños a otras propiedades”, apuntó.