Taxco va por la promoción turística nacional e internacional: Mario Figueroa

Anuncio

Acapulco Gro; a 27 de julio del 2021.- El alcalde electo del municipio de Taxco Guerrero, Mario Figueroa Mundo, aseguró que, parte de su proyecto de gobierno municipal será la promoción turística de Taxco tanto a nivel nacional como internacional.

En conferencia de prensa que ofreció en Acapulco, el alcalde electo por el Partido Fuerza por México se deslindó de los comentarios que presuntamente lo vinculan con un grupo de la delincuencia organizada, pues dijo que ha sido víctima de dos atentados que casi le cuestan la vida, los cuales curiosamente fueron perpetrados por la gente que dicen que lo protege.

“Se dicen muchas cosas de mí, simplemente porque me quieren afectar, pero afortunadamente ahora la gente ya no es tonta, está más despierta, y sabe que todo eso es falso porque si no, no hubiera votado por mí”, dijo de manera contundente.

Figueroa Mundo insistió en que su próxima administración le apostará por el rescate del turismo, la cultura y desde luego la seguridad, pero dijo que esta consiente de esto solo se podrá lograr con la participación ciudadana.

Destacó que, en el caso de la seguridad, volverán a activarse los módulos de vigilancia que se encuentran instalados en diversas zonas del municipio, pero que lamentablemente han sido olvidados y solo se concentran en la operatividad del C4, quedando vulnerables todos los ciudadanos de este municipio platense.

“A partir de mí llegada a la presidencia municipal, los ciudadanos van a observar un cambio verdadero en la forma de trabajar y de hacer muy bien las cosas”, dijo.

Asimismo, el alcalde electo en el municipio de Taxco de Alarcón refirió que, en las acciones de salud, se procurará que los centros de salud tengan completo el cuadro básico de medicinas, además de que siempre cuenten con personal médico hasta en los fines de semana, puntualizando que las pruebas de Covid-19, se ofrecerán de manera gratuita para todos los que las soliciten.

Finalmente, indicó que buscará involucrar a toda la ciudadanía para el rescate de las Jornadas Alarconianas y la Feria de la Plata, porque lamentablemente estos dos eventos culturales que la habían dado mucho realce al municipio lamentablemente han perdido impacto durante los últimos años y eso se refleja en la caía del turismo que visita a este pueblo mágico de Guerrero.