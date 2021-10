Vídeo: Se compromete Abelina López dar seguimiento al caso del incendio en Baby’O

Anuncio

*Empresarios externan su confianza en la presidenta municipal

Acapulco Gro; a 02 octubre de 2021.- Al reunirse con empresarios, la presidenta municipal Abelina López Rodríguez dijo que su gobierno estará pendiente de las investigaciones de los hechos ocurridos el pasado 29 de septiembre en la discoteca.

En conferencia de prensa, en la sala de Cabildo, Juan R. Escudero y acompañada de los secretarios de Administración y Finanzas, Ángel Octavio Cisneros Flores; Turismo, David Abarca Rodríguez como del socio del Baby’O, Rafael Villafañe, la alcaldesa confío en que, a través de la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz, saldrán los resultados de las investigaciones.

De la misma manera, agregó: “Creo que es hora de regresarle la confianza a todos los ciudadanos y en particular a los empresarios, de nuestro gobierno se va a cuidar esa parte de la honestidad, la parte de no ser nosotros quienes generemos el obstáculo para que Acapulco no tenga movimiento, ustedes son la parte fundamental que ayuda a generar empleo, y como tal, la administración será generador de todo aquel empresario que quiera venir a Acapulco, va a tener esa apertura”.

A su vez, el empresario Rafael Villafañe externó a la alcaldesa su agradecimiento por haberles convocado e indicó que cooperarán en todo lo que sea posible para saber cómo ocurrieron los acontecimientos.

“Para todo hay solución, Acapulco ha pasado por varios problemas en el pasado y siempre se levanta, esto no va a ser la excepción, entonces es cuestión de hacer lo que sea necesario, que las diferentes dependencias hagan su investigación, lleguen a la conclusión que sea y cuenta con nosotros 100 por ciento lo que usted necesite, con todo gusto y no es de dientes para afuera, muchas gracias por la invitación, aquí estamos y cuente con nosotros”, le dijo.

Por su parte el secretario de Seguridad Pública, Maximiliano Serrano indicó que se incrementarán los recorridos en la franja turística.

En este sentido, Ángel Octavio Cisneros afirmó que Abelina López es una presidenta municipal noble, con voluntad de apoyar a los empresarios que se han visto afectados, al mantener cerrados sus negocios por más de un año, como medida de contención de contagios de Covid 19.