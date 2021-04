Vídeo: Con la expectativa de pasar a semáforo verde, Acapulco registra ocupación hotelera del 35.3%

Sería un logro muy importante reabrir próximamente todas las actividades económicas no esenciales, aseguró el secretario de turismo José Luis Basilio.

Acapulco Gro; a 10 de abril de 2021.- El secretario de Turismo en Acapulco, José Luis Basilio Talavera, destacó el compromiso de empresarios y trabajadores vinculados al sector turístico para contribuir a contener el COVID-19 y generar condiciones para que Guerrero y Acapulco pasen de amarillo a verde en el semáforo epidemiológico.

El funcionario municipal dijo que sería un logro muy importante reabrir próximamente todas las actividades económicas no esenciales, por ello insistió en el llamado a no bajar la guardia y mantener las medidas sanitarias, para que no se relajen las medidas de prevención, higiene y promoción de la salud, actividades que supervisa de manera constante el Gobierno de Acapulco.

Celebró el funcionario que la mayoría de la población acapulqueña contribuye responsablemente en el uso del cubrebocas, mantener sana distancia y respeta los aforos, como parte de las medidas adoptadas para el autocuidado de la salud entre residentes y visitantes.

Sobre la afluencia de visitantes, Basilio Talavera indicó que este sábado Acapulco registró una ocupación hotelera general del 35.3 por ciento; el desglose por zonas arroja 40.3 en la Dorada, 29.5, en la Diamante y 21.9 en la Tradicional.