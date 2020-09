Afirma Mario Delgado que será un dirigente con principios, Imparcial y promotor de la unidad para apoyar al Presidente

Acapulco, Gro, 25 de Septiembre de 2020.- Mario Delgado Carrillo, aspirante a la dirigencia nacional de Morena, aseveró que en caso de que la encuesta le favorezca para presidir el partido será un dirigente con principios, imparcial y un promotor de la unidad.

Al presentar sus propuestas a la militancia y simpatizantes de Morena en Acapulco, Guerrero, reiteró el llamado a todos los militantes y simpatizantes a la unidad con la finalidad de construir entre todos un partido que consolide la Cuarta Transformación y que sea un punto de apoyo para el Presidente de la República.

“Nuevamente les tiendo la mano, y les envío un abrazo fraterno y decirles que yo no tengo ningún rencor y ningún odio en mi corazón, yo no me conduzco a través de sectarismos ni del influyentismo, ni del amiguismo, no tengo grupo, voy a actuar de manera imparcial con mucha responsabilidad de lo que significa conducir a un movimiento como éste”, dijo.

Delgado Carrillo subrayó que dentro de Morena “tenemos que abrazar todos el sueño de la transformación, tenemos que ser con mucha responsabilidad un apoyo para nuestro Presidente de la República y garantizar que la transformación nos dure muchos años”.

Asimismo, reiteró su llamado al respeto para no caer en prácticas de otros partidos, pues en Morena se debe cuidar el prestigio y la unidad, piezas claves del movimiento, así como seguir apegándose a los principios de no mentir, no robar y no traicionar.

“Ya hay que cerrar el capítulo de los ataques, de los jaloneos, de los pleitos; a partir de ahora tenemos que establecer una tregua entre nosotros, dejar atrás los pleitos, las descalificaciones porque tenemos que hacernos responsables de Morena, de cuidar a nuestro movimiento porque la gente quiere mucho a nuestro movimiento y tenemos que buscar la unidad, escucharnos, respetarnos, dialogar de manera honesta, darle a cada quien su lugar y no movernos desde miedo, no movernos desde el odio”, expresó.

Por su parte, Donají Alba Arroyo, aspirante a la secretaría general de Morena, aseguró que tanto ella como Mario Delgado son los aspirantes del consenso, al contar con la capacidad de diálogo y de construcción entre los morenistas quienes confían plenamente en su capacidad y profesionalismo.

Además de ser los aspirantes progresistas, en defensa de la agenda de la comunidad LGBTTI y de las mujeres militantes y simpatizantes de Morena, a fin de garantizar una vida libre de violencia dentro del partido.

Y por último reafirmó que son los aspirantes de la unidad, quienes con el apoyo y trabajo de la mano con hombres y mujeres comprometidos con el cambio verdadero del país, se consolidará que Morena siga siendo la esperanza de México y será la herramienta con la cual Andrés Manuel López Obrador podrá seguir trabajando como hasta ahora.