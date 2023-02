Validan glucósidos de esteviol seguros para consumo humano señalan estudios de la FAO y FDA

Anuncio

Por: Redacción

México, 17 de febrero. – Los glucósidos de esteviol, no representan riesgo en el consumo humano. The PureCircle Stevia Institute (PCSI), ponente en el Congreso Internacional de Nutrición de la Unión Internacional de Ciencias de la Nutrición, validó más de 200 estudios realizados en seres humanos por diversos organismos internacionales y centros de investigación privados y de diversas universidades, los cuales demostraron que los glucósidos de esteviol, además de aportar diversos beneficios, son reguladores de niveles de glucosa en sangre, no aumentan los índices calóricos de quien lo consume y son totalmente seguros para el consumo humano.

Los estudios confirmaron que la Ingesta diaria admisible (IDA) establecida para los glucósidos de esteviol es de 4 miligramos por kilogramo de peso corporal al día. Esto equivale a 12 mg/kg de peso corporal al día, es decir, una persona de 70 kg de peso tendría que consumir aproximadamente 40 sobrecitos del llamado endulzante de Stevia de mesa al día durante el resto de su vida para alcanzar la IDA, señala la PCSI.

“En nuestro laboratorio de Ingeniería de alimentos, innovamos constantemente para buscar la mejor solución para integrar la Stevia a nuestros productos, siempre pensando en el bienestar y la salud de quien los consume, sin sacrificar el sabor de estos”. Comentó Leonor López, Directora de Proyectos Industriales de Grupo Metco.

Desde 2007, la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura) reconoció como seguros a los glucósidos de esteviol, al igual que la FDA, inclusive en personas con diabetes, lo que la convierte en una alternativa segura para sustituir el consumo de azúcar.

Las investigaciones afirman que el consumo de este edulcorante no presenta ningún riesgo para la salud, aun en combinación con otros fármacos como la metformina.

Incluso, algunos de los estudios utilizados para establecer la IDA, demostraron que dosis elevadas de glucósidos de esteviol, tales como consumir 1000mg por persona, por día, fueron bien toleradas tanto por personas sanas con un metabolismo normal de glucosa como por personas con diabetes tipo 2.

