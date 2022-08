La Reforma Política Electoral propuesta por el Ejecutivo fortalece la democracia y genera ahorros millonarios a México: Gabriela Jiménez Godoy

Anuncio

+ La iniciativa plantea que magistrados y consejeros sean elegidos por votación de la ciudadanía, lo que acabaría con el intervencionismo de los partidos políticos en el actuar de los integrantes de los organismos electorales.

Acapulco Gro; a 19 de agosto del 2022.- La Reforma Política Electoral fortalecerá la democracia participativa en México, al ser la ciudadanía quien decida lo que es para el pueblo y la transformación del país. Asimismo, propiciará ahorros de casi 50 mil millones de pesos, sin que desaparezca el Instituto Nacional Electoral (INE), el cual sólo cambiará su nombre por el de Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC), expresó la presidenta nacional de la asociación civil Que Siga la Democracia, Mtra. Gabriela Jiménez Godoy.

En conferencia de prensa se destacó que entre los beneficios de la Reforma Política Electoral se encuentran “el que haya más democracia en el país y menos burocracia; que sea una democracia sólida y firme. Además, que se garantice la neutralidad y objetividad para que no haya más fraudes electorales o arbitrariedades”.

Refirió que en materia económica los ahorros obtenidos con esta iniciativa se traducirán de la siguiente manera: la desaparición de los OPLEs generará un ahorro de 13 mil millones de pesos al año; la disminución al presupuesto para todos los partidos políticos representa una economía de alrededor de 11 mil millones de pesos anuales.

Agregó que la reducción de diputados federales y senadores equivale a 3 mil millones de pesos; la reducción de diputados locales equivale a 5 mil millones de pesos al año y la reducción de regidores equivale a 6 mil millones de pesos. Lo anterior, resaltó, representa un ahorro aproximado de 50 mil millones de pesos, el equivalente al presupuesto de Guerrero o Colima, o bien, el que recibe la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Jiménez Godoy externó que la asociación fue una de las principales promoventes a nivel nacional sobre la Revocación de Mandato y a partir de este momento, se darán a la tarea de informar acerca de la importancia que representa para la democracia del país, el que se analice y discuta esta iniciativa planteada por el Ejecutivo.

“A partir de ahora vamos a seguir movilizándonos, vamos a seguir informando para promover la democracia en nuestro país. Y para eso es muy importante que la ciudadanía participe de manera activa en la discusión de la Reforma Política Electoral. Es muy importante que la ciudadanía esté bien informada sobre los alcances de esta propuesta”, destacó la presidenta de la asociación civil.

Jiménez Godoy expresó que es de suma importancia que las ciudadanas y ciudadanos conozcan los alcances de la iniciativa, “para generar nuestro propio criterio y podamos buscar a nuestros diputados y diputadas que nos representan en cualquier parte del país y decirles cómo queremos que voten la reforma y por qué. Es muy importante que los legisladores recuerden que se deben a la ciudadanía, al pueblo que representan”.

Puntualizó que la Reforma Electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador, propone cambiar el nombre al INE por el del INEC, acción que ya se ha realizado en el pasado cuando el organismo electoral dejó de llamarse Instituto Federal Electoral (IFE).

Enfatizó que la propuesta del Ejecutivo busca fortalecer al INE. Para ello, se busca generar ahorros mediante la desaparición de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLEs), los cuales sólo laboran cuando hay procesos electorales y la mayor parte del tiempo están inactivos. “Tienen carga laboral cada 3 años o cada 6 años, pero cobran los 12 meses. Son una carga económica para nuestro país, por eso se propone que sea el INEC el que se encargue de todo el proceso electoral en el país”, acotó Jiménez Godoy.

Agregó, que la iniciativa propone disminuir el financiamiento a los partidos políticos locales y nacionales. También se considera que los consejeros del INE y los Magistrados electorales sean elegidos por votación popular. “Eso no significa que no sean buenos perfiles: El poder Ejecutivo va a enviar 20 propuestas, el legislativo 20 propuesta y el Judicial otras 20 propuestas y con ello elaborar una terna para elegir a los más capacitados, los que tengan más experiencia y posteriormente la ciudadanía los vote”, detalló la también activista social.

Abundó que el objetivo de elegir a los Consejeros y Magistrados por el voto ciudadano es que sean autónomos y no le deban el favor a ningún padrino político. “El objetivo de la propuesta de Andrés Manuel es que el INEC sea autónomo, que los nombramientos de quienes lo integran no dependan de otro poder, que dependan de la ciudadanía, para no deber el favor a nadie”.

Refirió que la propuesta contempla disminuir el porcentaje requerido para hacer vinculante la Revocación de Mandato, que en lugar del 40%, pase a ser del 33%. Otro punto importante, dijo, es hacer uso de las nuevas tecnologías para ahorrar y dar mayor certidumbre a las elecciones. Por ello se plantea promover el voto electrónico como ya se hace en muchos países de Europa.

También, agregó, se impulsa el recorte del tiempo en radio y televisión para los partidos políticos; disminuir el número de diputados y senadores. Se propone que sean 300 diputados en lugar de 500 y que, de los 128 senadores, queden 96. En el caso de las regidurías también se busca disminuir su número, puesto que existen varios municipios en el país que tienen más de 20, lo cual genera un gasto excesivo al erario. Por ello el presidente de la República propone que haya un límite de nueve regidores por municipio en todo el país.

Asimismo, se propone recortar el número de consejeros en el INE, que de 11 pasen a ser 7 integrantes. Recordó que cada consejero del INE percibe un salario superior a los 250 mil pesos mensuales, más prestaciones.

Finalmente, refirió que, como parte de las acciones informativas sobre la Reforma Electoral, la asociación Que Siga la Democracia ha realizado asambleas ciudadanas en Iguala y Taxco, aunado a que también considera desarrollar encuentros en Acapulco y Chilpancingo. Incluso, dijo, se visitarán universidades, barrios y colonias de los principales municipios del estado de Guerrero.