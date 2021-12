Vídeo: Lienzo tricolor modificado es una obra donada por artesanos de Pilcaya al Ejército: Evelyn Salgado

Anuncio

Chilpancingo Gro; a 30 de noviembre del 2021.- La gobernadora de Guerrero Evelyn Cecia Salgado Pineda, aclaró que el lienzo tricolor con el águila modificada que apareció durante la transmisión de los casos Covid que ofreció este lunes, es una obra que fue donada por artesanos del municipio de Pilcaya a los integrantes del 27 Batallón de Infantería con sede en Iguala Guerrero.

Detalló que, como parte de sus actividades, este lunes presidió la Mesa de Coordinación para la Paz en Guerrero, desde las instalaciones del 27 Batallón de

Infantería, donde amablemente el general Celestino Ávila la invitó a que juntos develaran la obra que fue puesta antes de un lienzo con los colores de la bandera nacional.

“Quiero aclarar que en ningún momento yo mande a hacer la pieza. No es una pieza que yo haya mandado a hacer. No es una figura que yo haya mandado a hacer. No existe ninguna alteración de mi parte porque soy muy respetuosa de nuestros símbolos patrios”, atajó la mandataria guerrerense durante un evento donde entregó apoyos a personas con discapacidad y adultos mayores.

Este lunes, la gobernadora de Guerrero Evelyn Cecia Salgado Pineda, se vio envuelta en polémica, luego de que se trasmitió la conferencia de prensa sobre los casos de Covid-19 en la entidad, teniendo como fondo el lienzo tricolor con el escudo nacional modificado, lo que fue calificado como una violación a la ley del Escudo, la Bandera y el Himno Nacional, por lo que debería de tener sanciones.

De acuerdo con información obtenida, la obra artesanal fue elaborada en el taller denominado “Pilcayan” a cargo del maestro artesano Tito Cuauhtémoc, quien elabora este tipo de trabajos para particulares, aunque en esta ocasión se trató de una donación que realizó al 27 Batallón de Infantería.

La escultura muestra un águila de frente, cuando en la ley se especifica que debe mostrarse de perfil con una serpiente en el pico.