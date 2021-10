Vídeo: Convoca Evelyn Salgado a guerrerenses para que no se baje la guardia y acudan a vacunarse porque la pandemia no termina

Anuncio

*Se ha vacunado al 52 por ciento de la población planeada en Guerrero, 61 mil 420 personas inoculadas de 117 mil 106

Chilpancingo Gro; a 20 de octubre de 2021.- La gobernadora Evelyn Salgado Pineda encabezó, como todos los días, la transmisión para dar a conocer el panorama del Covid-19 en Guerrero, en la que se anunció que el próximo viernes iniciará en los municipios de Mártir de Cuilapa, Tixtla, Eduardo Neri y Leonardo Bravo, la aplicación de 28 mil 446 segundas dosis de AstraZeneca a jóvenes de 18 a 39 años, por lo que exhortó a los guerrerenses a que acudan a vacunarse y continuar con las medidas preventivas para continuar en la ruta de la disminución de contagios.

Durante la transmisión en la que interactuó con la sociedad guerrerense, la gobernadora dio puntual respuesta a los cuestionamientos realizados y pidió no bajar la guardia, “es importante seguirnos cuidando, no hay que relajar las medidas. El que estemos en semáforo verde no implica que ya debamos dejar a un lado las medidas, hay que seguir cuidándonos”.

El subsecretario de Salud, Jesús Ulises Adame Reyna, informó que Guerrero continúa en riesgo bajo de contagio, en las últimas 24 horas se registraron 69 nuevos casos, por lo que se tiene un total de 208 casos activos, siendo Acapulco, Iguala, Taxco y Tlalchapa los municipios con mayor número de registros.

En la tendencia de hospitalización, dijo que hay 69 pacientes hospitalizados, de los cuales 67 están graves y 2 intubados. Se registran 5.8 defunciones por día en el mes de octubre.

Pidió a la población llevar a cabo las medidas preventivas para continuar en la disminución de casos, “seguir reforzando en todo momento el uso de cubrebocas, el lavado de manos y la aplicación de gel. No descuidemos, cuidemos a nuestra familia y aprendamos a vivir bien con esta enfermedad”.

El delegado federal en Guerrero, Iván Hernández Díaz, informó que han vacunado al 52 por ciento de la meta planeada en el estado, “en el acumulado de las jornadas que han transcurrido llevamos 61 mil 420 dosis aplicadas, nuestra meta es vacunar a 117 mil 106 personas”.

Asimismo, dijo que continúan atendiendo siete municipios de la región Centro con la aplicación de la segunda dosis de la vacuna AstraZeneca a adultos de 18 a 39 años. El martes de vacunaron 19 mil 40 personas lo que representa un incremento en la asistencia.

“Todas las personas, aunque sean de otro rango de edad, que se aplicaron la vacuna AstraZeneca en su primera dosis y que no han recibido su segunda dosis es muy importante a que acudan a sus centros de vacunación”, exhortó el funcionario federal.

Señaló que, en los municipios de Mártir de Cuilapa, Tixtla de Guerrero, Eduardo Neri y Leonardo Bravo, se atenderá el viernes 22 de octubre a las personas cuyo apellido paterno inicie con las letras A, B y C; el lunes 25 a D, E, F y G; martes 26 a H, I, J, K, L; miércoles 27 a M, N, Ñ y O; jueves 28 a P, Q, R y S y, el viernes 29 a T, U, V, W, X, Y y Z.

Con la aplicación de estas vacunas, dijo que se concluirá la aplicación de todas las segundas dosis en el estado.