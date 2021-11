Se mantiene vigente sesión presencial de Morena el 14 de noviembre: Luis Enrique Ríos Saucedo

Anuncio

Chilpancingo Gro; a 09 de noviembre del 2021.- El presidente del Consejo Estatal de Morena, Luis Enrique Ríos Saucedo, afirmó que no existe la necesidad de que el Comité Ejecutivo Nacional nombre un delegado especial con funciones de Presidente, ya que el Consejo Estatal está en la ruta de recuperar su papel conductor al interior de Morena Guerrero.

Este martes, a través de un documento oficial de Morena Nacional, dado a conocer a través de las redes sociales y que no ha sido recepcionado en el Consejo Estatal, se informó sobre la designación como delegado de Cuauhtémoc Ney Catalán por parte del presidente nacional Mario Delgado Carrillo.

Ante ello, Ríos Saucedo aseguró que no existe legitimidad en la designación, sin embargo, expresó que, guiándose en los documentos básicos, continuarán en la ruta de sesionar de manera presencial el 14 de noviembre como consejeros y nombrar al presidente, secretario e integrantes de diversas carteras al interior de Morena.

“El CEN puede poner delegados, aún dónde no se justifique, pero el Consejo Estatal puede definir a Presidente y Secretarios del CEE. Hacer sustituciones” refirió.

Recordando que en caso de que se logre el quórum podrán designar las vacantes, por lo que el recién nombrado delegado podría “durar algunos días o semanas hasta que el Consejo Estatal reunamos quórum y nombremos a un verdadero presidente o presidenta y a las secretarías vacantes” reiteró.

Confío en que el CEN de Morena respetará las decisiones del Consejo, calificando como “un terrible error” que quieran llevar al terreno de la justicia partidaria una diferencia con un órgano legal y legítimo como el Consejo Estatal.

Dijo que continuarán en la ruta de los valores y principios, “No nos desesperamos. Tienen urgencia y ansiedad los que no han trabajado; se sienten muy inseguros; siempre sus tiempos son más cortos; para quienes realmente construimos cambios profundos, sabemos que la paciencia debe ser proporcionalmente igual a la enorme labor de organización desde abajo” afirmó.

El exdiputado local aseguró que buscan no reproducir el viejo esquema autoritario del pri-gobierno: “Morena no puede convertirse en esa monstruosidad, si no el PRI habrá triunfado a pesar de su derrota electoral”.

Por lo que reiteró que, sin titubeos, seguirán insistiendo para realizar la sesión del Consejo Estatal el domingo 14 de noviembre.