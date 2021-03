San Marcos trabaja en la urbanización del municipio a través de la pavimentación de calles en la cabecera y localidades

San Marcos Gro; a 27 de febrero del 2021.- Con el propósito de impulsar el desarrollo urbano el Gobierno Municipal ha llevado acciones en materia de pavimentación que permiten tener calles dignas en beneficio de la población en general.

Habitantes de la comunidad de El Cortes, reconocieron en el alcalde Tomás Hernández Palma la visión y experiencia para impulsar el desarrollo de las comunidades.

“Estoy maravillada con la pavimentación de esta calle, es extraordinario, considero que es el inicio de algo grande para mi pueblo de El Cortes, reconozco en la personalidad de nuestro presidente municipal un hombre de mucha experiencia y visión de desarrollo, a personas así hay que darles luz verde para que sigan trabajando porque sin duda traerán a nuestra localidad beneficios, hoy son 300 metros lineales de pavimento, que no solo a nosotros nos beneficia, también a los pueblos cercanos, no me queda más que reconocer que está haciendo bien su trabajo” dijo Sofía Rayón, vecina de dicha comunidad.

En tanto en la comunidad de El Palomar de las Flores, el comisario Delfino López Amado, expresó, que aun cuando su localidad es muy pequeña, han llegado obras que les han cambiado la vida, como la pavimentación de la avenida principal y la construcción de un techado de usos múltiples.

“Tomás Hernández Palma, es un hombre de Palabra, dos huellas grandes nos han dejado la pavimentación de la calle principal era algo que veíamos muy lejano, pero con Palma fue posible y eso ha mejorado muchos al pueblo, nos ha cambiado la vida junto con el techado; la comunidad está muy agradecida con Palma” dijo López Amado.

Asimismo, en la cabecera municipal, el primer edil sanmarqueño hizo entrega de la calle 20 de noviembre que incluye sustitución de la red de drenaje, agua potable y la pavimentación con concreto hidráulico, en beneficios de cientos de familias del municipio; además en la colonia Centro, inició los trabajos de pavimentación de la avenida Matamoros la cual incluirá cambio de tuberías de los servicios básicos.

En su intervención, la presidenta del comité de obra de la calle Matamoros, Licenciada Adriana Bibiano, dio a conocer que las tuberías de agua potable y drenaje son casi obsoletas con más de 40 años de haberse colocado al igual que el pavimento.

“Licenciado Tomás Hernández Palma, a nombre de los vecinos le doy las gracias por esta obra de beneficio colectivo, era necesaria y urgente su intervención, ya que las tuberías llevan más de 40 años, casi son obsoletas y nos pone en riesgo, este día es especial estamos muy contentos inicia una era para quienes vivimos aquí en la calle de Las Pescadoras como se conoce, gracias infinitas” comentó Adriana Bibiano.

Finalmente, vecinos, de la calle Matamoros reconocieron la ardua labor que viene realizando Tomás Hernández Palma en todo el municipio.

“Que le podemos decir a Palma, que reconocemos su trabajo, que admiramos esa labor titánica que hace por favorecer a todos los sectores, que no se canse que le siga, que solamente un ciego no podrá apreciar el cambio que se ha generado en San Marcos” concluyó Heriberto Heredia.