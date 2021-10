Rinde protesta Evelyn Salgado Pineda como la primera Gobernadora en la historia de Guerrero

Anuncio

*Asume compromisos de la Cuarta Transformación en Guerrero: No mentir, no robar y no traicionar.

“Soy una mujer de palabra no les voy a fallar”: Evelyn Salgado.

Chilpancingo Gro; a 15 de octubre de 2021.- Bajo las premisas que rigen a la Cuarta Transformación: No mentir, No robar, No traicionar, con el pueblo todo, sin el pueblo nada, Evelyn Cecia Salgado Pineda, rindió protesta como la primera Gobernadora Constitucional en la historia del Estado de Guerrero, en sesión pública y solemne ante el pleno de la 63 Legislatura al Honorable Congreso del Estado.

“Por decisión del pueblo de Guerrero iniciamos una nueva era, con la esperanza de la gente escribimos una página que será imborrable en la historia de Guerrero. Gracias a su confianza depositada en las urnas, hoy puedo estar aquí frente a ustedes, acatando el mandato popular, como la primera Gobernadora del Estado de Guerrero”, dijo Evelyn Salgado Pineda en su mensaje.

La gobernadora Evelyn Salgado, puntualizó que su gobierno está obligado a no fallar, pues no hay pretexto para ello, por lo que llegará hasta la última comunidad para llevar el bienestar al pueblo para lograr la Cuarta Transformación en Guerrero.

Después de la instalación de la sesión, Evelyn Salgado Pineda, recibió el bando solemne como Gobernadora Constitucional del Estado de Guerrero por la Mesa Directiva del Poder Legislativo.

Evelyn Salgado Pineda asumió la encomienda conferida por el pueblo de Guerrero acompañada por su padre el senador Félix Salgado Macedonio y con la presencia de la presidenta del Senado de la República, Olga Sánchez Cordero, los senadores Ricardo Monreal, Manuel Añorve, Nestora Salgado García, así como la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, el Gobernador de Veracruz, Cluitláhuac García Jiménez y de Michoacán Alfredo Ramírez Bedolla, entre otros mandatarios, autoridades y representantes de la sociedad civil.

En el Recinto del Poder Legislativo de Guerrero, la Gobernadora Evelyn Salgado Pineda, estuvo acompañada por el Secretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán, representante personal del Presidente Andrés Manuel López Obrador, mandos militares y navales en Guerrero, así como el titular del Poder Judicial de Guerrero, el magistrado, Alberto López Celis.

En su primer discurso, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, convocó a la construcción de la cuarta transformación en el sur de la República, aspiración que encabeza el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Vamos a honrar con trabajo y entrega la confianza de las y los guerrerenses, así como la memoria de las y los luchadores sociales que entregaron su vida para ver llegar la Cuarta Transformación a Guerrero. Servir a los guerrerenses es nuestra convicción”, aseveró la primera gobernadora de Guerrero.

Libertad a presos de conciencia en Guerrero, no represión ni persecución política y libertad de culto, respeto a la diversidad sexual y plena libertad de expresión, fueron compromisos que estableció con el pueblo guerrerense.

“Nunca más la persecución a líderes y luchadores sociales, a defensores de derechos humanos, de los bosques, de las tierras, a representantes indígenas y afromexicanos, a estudiantes y maestros; nunca más en Guerrero un caso Ayotzinapa”, dijo.

Salgado Pineda, indicó que se emprenderá el trabajo atendiendo ejes prioritarios como: Seguridad, Educación, Turismo, Campo, Salud, Bienestar y Agenda de Género, “pacificar Guerrero es tarea impostergable”.

“Tengo claro que el problema de la inseguridad debe atenderse desde las causas que originan la violencia y así lo haremos. Estamos convencidos que el fuego no se apaga con más fuego y que es imposible conseguir la paz, sin justicia social y sin bienestar”, señaló la gobernadora.

Otro de los ejes de su gobierno, dijo, es darle fortaleza a las mujeres y acabar con toda práctica que vulnere sus derechos humanos, “me comprometo a terminar con la vergonzosa práctica de la venta de niñas, eso no debe existir y no se debe escudar en usos y costumbres algo que es una total violación a los derechos humanos de las mujeres. Nos vamos a meter de lleno en atender este tema de manera integral con el gabinete estatal y federal”, destacó sobre el tema sensible.

Reiteró su reconocimiento a maestras y maestros, “con ellas y con ellos vamos a impulsar la transformación de la educación en Guerrero”, por lo que ofreció diálogo directo con el magisterio sin intermediarios; además de reconocer a los trabajadores del sector salud como héroes y heroínas.

“Bajo la visión de la Agenda 20-30 de la ONU para el Desarrollo Sostenible que busca luchar contra la desigualdad, la pobreza y la injusticia, hacer frente al cambio climático y que nadie quede rezagado, impulsaremos sus 17 objetivos a través de nuestras políticas públicas, promoviendo la paz, prosperidad y el trabajo conjunto”, manifestó.

Evelyn Salgado Pineda, se refirió al compromiso con los pueblos originarios, indígenas y afromexicanos, el apoyo al campo, mejoras en la atención a la Salud, promover la inclusión, a atender, prevenir, sancionar y erradicar la violencia de género, así como las desigualdades.

“Es necesario afrontar estos actos que se manifiestan en diferentes formas, desde el hostigamiento verbal, violencia física, acoso en las calles y en las escuelas, los matrimonios forzados, y su expresión más grave: el feminicidio. En estas tareas habremos de aplicar la ley de manera contundente y emprender Políticas Públicas tejiendo alianzas para su erradicación, para vivir la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres”, dijo la gobernadora Evelyn Salgado.

Salgado Pineda, señaló que gobernará para todas y para todos, por lo que reiteró su llamado a la reconciliación, la unidad y a la fraternidad.

“Este momento histórico se logra después de muchos años de lucha. Soy consciente de la gran expectativa que existe y el desafío que significa. La adversidad nos ha forjado y unido. A partir de ahora, ¡juntas y juntos transformaremos Guerrero!”, finalizó la primera gobernadora en la historia de Guerrero.