Revocación de mandato será un buen termómetro para saber cómo vendrá el 2024: Evodio Velázquez

Acapulco Gro; a 21 de febrero del 2022.- Para el exalcalde de Acapulco, Evodio Velázquez Aguirre, la consulta ciudadana sobre la revocación de mandato será un excelente termómetro para saber como vendrá el proceso electoral del 2024.

Dijo no tener duda de que la ciudadanía apostará por la continuidad del presidente Andrés Manuel López Obrador, porque dijo que “a todos nos conviene que termine su periodo de gobierno para que siga haciendo frente a los múltiples problemas que tiene el país”, pero el verdadero interés de dicha consulta será el conocer los números que se obtengan para saber si la gente sigue o no apoyando su proyecto político.

Aclaró que la Consulta Ciudadana sobre la Revocación de Mandato no es un logro del partido Morena como lo pretenden hacer creer a la opinión ciudadana, sino más bien es un triunfo de todos los partidos políticos que coincidieron en la necesidad de instrumentar esta figura legal para calificar positiva o no la funcionalidad del gobierno en turno.

Asimismo, el exalcalde de Acapulco pidió a los ciudadanos que participe activamente en el desarrollo de la Consulta sobre la Revocación de Mandato, para que no sea un tema partidario como lo están manejando los militantes y simpatizantes de Morena, porque de ser así se corre el riesgo de que dicho ejercicio resulte en una consulta fallida, tal y como sucedió con el tema de sancionar o no a los ex presidentes de la república.

En conferencia de prensa, Velázquez Aguirre informó sobre las actividades que viene realizando a nivel nacional para la conformación de un gran Frente Nacional de Izquierda que pueda representar una verdadera opción de gobierno que retome el buen rumbo democrático que necesita nuestro país en 2024.

“A lo que aspiramos con este movimiento independiente es la construcción de un Frente Amplio Democrático y Progresista que pueda tomar decisiones para tener un mejor país”, dijo.

Destacó que hace unos días coincidió en un desayuno con el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas con quien coincide ideológicamente y con el cual buscan sumar adeptos a este interesante proyecto político y ciudadano para participar en los comicios del 2024.