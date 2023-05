Reúne Evodio a activistas de derechos humanos con Emilio Álvarez Icaza

Anuncio

Acapulco Gro; a 24 de mayo de 2023.- Activistas, periodistas, grupo GAVIH, asociaciones de familias en búsqueda de sus desaparecidos, asociaciones indígenas, paraatletas, representantes del sector LGBTIQ+ y referentes de los derechos humanos en Guerrero, participaron hoy en el Pacto de Unidad y Reconciliación Ciudadana, que fue encabezado por el senador Emilio Álvarez Icaza Longoria y el dirigente del Movimiento Independiente Progresista, Evodio Velázquez Aguirre.

Icaza Longoria, quien es senador del grupo plural y funge como actual secretario de la Comisión de Derechos Humanos en el Senado de la República, tomó apuntes y escuchó con atención cada planteamiento, de los que aseguró llevará a la máxima tribuna del país para darles cauce.

En su mensaje dijo que esto es lo que se necesita en México, la participación ciudadana, la búsqueda de la unidad y atender las voces de los diversos sectores para generar propuestas que incidan en los gobiernos; recalcó que “la polarización es una ruta sin futuro” y que, por el contrario, estos foros promovidos por el exalcalde porteño Evodio Velázquez “son la ruta a seguir”.

“México está cada vez más en una deriva autoritaria, lo vemos de distintas maneras, en el ataque a los periodistas, en los que no piensan como el presidente, en el ataque a los órganos autónomos, en el ataque a la Suprema Corte de Justicia, lo vemos incluso en esta noción de que aquello que no le gusta al presidente no se atiende; la democracia es suponer reglas y contrapesos”, puntualizó el extitular de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal.

Por su parte, Evodio Velázquez subrayó que esta fue una mesa de trabajo plural, sin colores partidarios y “en beneficio de poder encabezar las causas más justas de un estado tan complejo como Guerrero”. Detalló que el objetivo primordial del Pacto Ciudadano es aprender a respetarse “en la diversidad de pensamiento y dónde tenemos que ponernos de acuerdo para buscar soluciones a los problemas que nos aquejan como sociedad”.

Habló sobre los temas que los tres niveles de gobierno no han hecho prioridad ni parte de sus políticas públicas; “hay temas sensibles como el de los desaparecidos en este país, que pareciera sigue pasando y nadie lo mira ni lo resuelven, y seguimos perdiendo vidas todos los días”.

Acto seguido agradeció a las organizaciones que asistieron al evento y que han abanderado a los grupos vulnerables, como grupo GAVIH, al Movimiento Indigenista de Guerrero, activistas, periodistas, asociaciones de familias en búsqueda de sus desaparecidos, paraatletas y representantes del sector LGBTIQ+.

Finalmente, Velázquez comentó que se realizará un documento con todo lo que se ha expuesto en estos foros ciudadanos y convocó a “ir juntos al gobierno de la república, del estado, a los gobiernos municipales, a las Cámaras de legisladores federales y locales, para que puedan hacer suya una agenda ciudadana en diferentes temas que tienen que ver con reformar leyes o proponer nuevas y también que podamos exigir respetuosamente que pueda darse solución a las gestiones que ustedes han planteado”.

En el foro estuvo presente la exdelegada regional en Acapulco de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en Guerrero, Fanny Ruth Lara Figueroa; el alcalde de Tecpan, Yasir Deloya Díaz y el exregidor y exsecretario general del Ayuntamiento, Octavio Olea Apátiga.