Reporta la Secretaría de Salud un incremento de casos activos de Covid-19; Acapulco registra 491

Anuncio

* La ocupación de camas para la atención de pacientes Covid, es del 6 por ciento

Chilpancingo Gro; a 30 de junio 2022.- Al dar a conocer el informe técnico “Covid-19 Guerrero”, la Secretaría de Salud informó que la entidad registra 766 casos activos, de los cuales 213 se confirmaron en las últimas 24 horas, siendo Acapulco el municipio que más casos registra con 491, por lo que reiteró su llamado a mantener las medidas de prevención pertinentes.

La dependencia señaló que Guerrero se ubica en el lugar 27 a nivel nacional en casos activos de Covid-19, y que los 766 casos se concentran en 25 municipios, siendo los principales Acapulco, con 491; Chilpancingo, 170; Zihuatanejo, 18; Iguala, 17; Taxco, 13; Tixtla, 7; Benito Juárez, 6, Petatlán, 6; Coyuca de Benítez y Ometepec, con 5 cada uno.

Añadió que no hubo fallecimientos por esta causa en las últimas 24 horas, y que la pandemia no ha concluido, por lo que se deben mantener las medidas preventivas como el uso de cubrebocas, aplicar la sana distancia, no acudir a lugares concurridos, lavado de mano frecuente con agua y jabón, y acudir a vacunarse contra el Covid-19 para completar el esquema de vacunación.

Asimismo, indicó que, desde el inicio de la pandemia, el estado de Guerrero acumula 100,673 casos confirmados y 6,774 defunciones a causa del virus SARS-Cov2, manteniendo una ocupación de camas para la atención de pacientes con Covid-19 del 6 por ciento, y que el incremento de casos registrado en los últimos días se debe a la variante Ómicron, por lo que se deben extremar los cuidados para evitar nuevos contagios.

Por último, la Secretaría de Salud indicó que se mantiene abiertos módulos de atención para la toma gratuita de pruebas rápidas de Covid-19, en el Asta Bandera de Acapulco, en la Alameda Granados Maldonado, en Chilpancingo, en el zócalo de Taxco, en Iguala de la Independencia y en el Centro de Salud El Embalse, de Zihuatanejo, así como la línea Covitel Guerrero 800 772 5834, donde se orientará a la población si presente algún síntoma.