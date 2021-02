Recuerda Astudillo, que la expresión de Vicente Guerrero “La Patria es Primero” es historia, es presente y enseñanza para el futuro

Iguala Gro; a 24 de Febrero del 2021.- Esta mañana fresca, con el calor que la distingue, esta ciudad, cuna de la bandera nacional, vivió un día importante, con la presencia del presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, que junto con su homólogo de Argentina, Alberto Ángel Fernández Pérez quienes fueron recibidos por el gobernador Héctor Astudillo Flores para juntos encabezar el acto conmemorativo del 200 aniversario de la promulgación del Plan de Iguala y el Día de la Bandera Nacional.

En este acto, que se llevó a cabo en el cerro del Tehuehue, donde se ubica la monumental asta, el Ejecutivo estatal dijo que este día, “venimos a la cuna de la Bandera Nacional, a honrar al símbolo de las luchas del pueblo de México, que sintetiza su independencia, libertad, justicia e igualdad”, y que nuestro lábaro patrio, es indisoluble a las mejores causas de los mexicanos.

Indicó que la bandera, junto con el Escudo y el Himno Nacional, constituyen los símbolos máximos que comprometen a las mexicanas y mexicanos. La Bandera Nacional, dijo, es majestuosa e infinita, porque nos envuelve a todos, y que Iguala es orgullo para los mexicanos, porque aquí, el 24 de febrero de 1821, se proclamó el Plan de Iguala, en el que destacan dos personajes: Vicente Guerrero, el auténtico consumador de la independencia, y Agustín de Iturbide.

Destacó que Vicente Guerrero no dejó a los suyos, ni siquiera cuando fue presidente de la República, porque siempre supo que el que sirve al pueblo, no se equivoca y que el pueblo da fuerza para el mando y para la toma de decisiones, y tras reconocer la presencia del presidente de Argentina, Alberto Fernández, señaló que la épica de nuestro continente, “eleva los sables victoriosos de José de San Martín, de Simón Bolívar y de Vicente Guerrero”.

Por su parte, al tomar protesta de bandera a escoltas, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador entregó en nombre de México, nuestra enseña nacional, que simboliza su independencia, honor, instituciones y la integridad de su territorio, y que, al ponerlas en sus manos, “la patria confía en que como buenos mexicanos, sabrán cumplir con su protesta”.

Dijo que la independencia de México y otros países de América, se logró por el debilitamiento del poder de la corona española y por el empeño y la lucha de los pueblos por abolir la esclavitud y hacer valer la justicia, y recordó que hace 200 años en Iguala, Agustín de Iturbide y Vicente Guerrero, acordaron la consumación de la independencia de México, y que el 27 de septiembre entra triunfante a la ciudad de México el Ejército Trigarante.

En esta histórica ciudad, el Ejecutivo federal, refrendó al pueblo de Guerrero su compromiso de no claudicar hasta encontrar con vida a los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa “Raúl Isidro Burgos”, quienes desaparecieron el 26 de septiembre de 2014. Ayotzinapa, dijo, es una espina clavada en el alma y que, por convicción, trabajará con la Fiscalía General de la República para saldar la deuda con los padres, con Iguala y con la sociedad mexicana en su conjunto.

En su oportunidad, el presidente de la República de Argentina, Alberto Ángel Fernández Pérez, dijo que las declaraciones de independencia de México y Argentina tuvieron una característica muy particular, que era buscar el paso hacia el futuro, y que luchar por una América Latina unida e integrada, es algo posible de hacer porque no es un sueño irrealizable, “pensemos que se puede hacer y no bajemos los brazos”, acotó.

A su vez, el director del Instituto Nacional de Antropología e Historia, Pedro Prieto Hernández señaló que el Plan de Igual, es el documento que formalizó la alianza política que hizo posible la independencia de México y unió a los bandos confrontados que eran los insurgentes y los realistas, y destacó que se debe pensar en un nuevo pacto que tenga como fin la unidad nacional en el combate a la corrupción, el respeto a la legalidad y la lucha contra la inseguridad, además de la superación de la emergencia sanitaria y, sobre todo, la solución democrática de las diferencias.

A esta ceremonia cívica, asistieron la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero; el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubón; la secretaria de Cultura, Alejandra Guerrero Fraustro; el Senador Eduardo Ramírez Aguilar, en representación de la Cámara de Senadores; la Ministra Ana Margarita Ríos, representante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez, entre otros.