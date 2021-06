Reconoce Félix Salgado el trabajo de Irma Eréndira Sandoval en la SFP

Acapulco Gro; a 23 de junio de 2021.- El senador Félix Salgado Macedonio afirmó que Irma Eréndira Sandoval Ballesteros “hizo un buen trabajo” como titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP) y rechazó que su despido sea por “venganza política”.

En entrevista en Acapulco, se refirió a ella como “una gran guerrerense” y reconoció su trabajo.

Se le preguntó si el despido de Irma Eréndira fue una venganza política por su presunta intervención en el proceso electoral.

“No, nada de eso, de ninguna manera, a mí me parece que hizo un buen trabajo, es una mujer valiente, honesta y trabajadora; yo le hago un gran reconocimiento a ella, mi paisana Irma Eréndira Sandoval Ballesteros”, expresó.

Explicó que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, “está en su legítimo derecho” de hacer los cambios que crea necesarios en su gabinete y consideró que en los próximos días podrían anunciarse más.

Subrayó que el mandatario no interfirió en el proceso electoral y que el despido de Sandoval Ballesteros no está relacionado con ello.

Salgado Macedonio también fue cuestionado respecto a las declaraciones que ha dado a la prensa en los últimos días; precisó que en todo momento han sido como senador de la República, no como gobernador electo.

“Yo no soy el gobernador, el gobernador es Héctor Astudillo y la gobernadora electa es Evelyn Salgado”, subrayó.

Explicó que será Astudillo quien establezca los tiempos para la entrega-recepción, enmarcados en el plazo que establece la ley.

“El gobernador no tiene que responderme a mí ni yo a él, que quede claro porque luego se tergiversan las cosas, yo no estoy hablando como si fuera el gobernador que va a entrar, va a entrar Evelyn, yo no, yo soy senador, yo ya entré”, explicó.

Asimismo, indicó que la conformación del nuevo gabinete la realizará Evelyn Salgado “con absoluta libertad”.

“Ella es la que va a elegir a los mejores hombres, a las mejores mujeres, con un gabinete paritario”, apuntó.