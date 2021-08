Realiza la Semujer plática “Mujeres en el Cine rompiendo Estereotipos”

Anuncio

*Participan destacadas cineastas mexicanas

Chilpancingo Gro; a 31 de agosto de 2021. La Secretaría de la Mujer en coordinación con el DIF Guerrero, llevó a cabo la plática “Mujeres en el Cine rompiendo Estereotipos”, en la cual se contó como invitadas con las cineastas Karla de la Peña Arcos y Faride Schroeder, de quienes la titular de la Semujer, Maira Martínez Pineda destacó su talento e incursión en este ámbito, siendo inspiración para otras mujeres.

Dijo que lo que no se nombra no es visible, es importante que los nombres de las mujeres sigan brillando, en la historia del cine y de las artes siempre vamos a recordar apellidos de hombres, muy pocos de mujeres, así con esa visión androcentrista se formaron muchas generaciones, pero hoy esto ha cambiado y hoy vemos un México lleno de posibilidades para todas las mujeres.“Queremos que los testimonios de las ponentes sean alicientes para romper estereotipos, en estar en sectores que antes solamente eran para hombres, que hoy nos dan la enorme posibilidad de compartir su experiencia de poder aprender, de decirle a todas que no hay imposibles para las mujeres”.

Karla de la Peña Arcos es hija de padres acapulqueños, obtuvo el primer lugar del Quinto Festival de Cine Mexicano y cortometrajes en Orlando, trabajó en películas como “Balleti di Guerra”, “Mon amour” y “Kill Gil”, ha trabajado en casas productoras como Martínez Solares y Frontera Productions. Participó como directora de Fotografía en el documental “The Sound of Asphalt”, trabajó para Bicentenario Films y actualmente para Hilo Negro Films.

Faride Schroeder es directora mexicana, embajadora en México de la organización global de mujeres cineastas, co-fundadora de la colectiva audiovisual con perspectiva de género Dear Sisters, co-productora de largometrajes de ficción, ganó la convocatoria “Soy México”, filmó su cortometraje “Oasis”, ganador del primer lugar nacional e internacional.