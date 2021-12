Realiza IMSS Guerrero Treceava Jornada Nacional de Recuperación de Servicios

Anuncio

Acapulco Gro; a 12 de diciembre del 2021.- El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Guerrero participa en la Treceava Jornada Nacional de Recuperación de Servicios Ordinarios, que se llevó a cabo del 10 al 12 de diciembre, otorgando cirugías, consultas, estudios clínicos y detecciones en las unidades médicas y hospitalarias de la entidad.

Este fin de semana, se realizan cirugías de las especialidades de: Traumatología, Urología y Cirugía general, señaló la titular del IMSS en la entidad, doctora Josefina Estrada Martínez.

Además de consultas de especialidades en el Hospital General Regional (HGR) No. 1 “Vicente Guerrero”; acciones preventivas de detección de hipertensión arterial y diabetes mellitus en las Unidades de Medicina Familiar (UMF) No. 26, en Acapulco, y No. 3, en Chilpancingo.

Las atenciones se realizan bajo estrictos protocolos de seguridad e higiene para evitar contagios de COVID-19. Para mayores informes, está a disposición la línea telefónica 800 623 2323.

Cabe mencionar que, a nivel nacional, en esta recta final de la “Estrategia 120 Días por un solo IMSS”, la recuperación de los servicios representa un 80% de la productividad anual, que suma ya 84.9 millones de atenciones a partir del 1 de abril. Destacar que a la par también se tiene este fin de semana el cierre del Primer Congreso Internacional de Salud Mental.