Realiza IMSS Guerrero Octava Jornada de Continuidad de Servicios Ordinarios con diversas acciones de salud

Acapulco Gro; a 26 de junio del 2022.- En el marco de la estrategia: “Con el águila bien puesta”, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Guerrero continúa con las acciones de recuperación de servicios y este domingo concluyó con la Octava Jornada Nacional de Continuidad de los Servicios Ordinarios al realizar cirugías, mastografías, consultas de especialidades y acciones de promoción a la salud.

Durante este fin de semana, en el Hospital General Regional (HGR) No. 1 “Vicente Guerrero se realizaron mastografías para la detección del cáncer de mama en derechohabientes de las Unidades de Medicina Familiar (UMF) No. 2, No. 9 y No. 26, así como cirugías de Traumatología, Cirugía general y Urología, entre otras.

Asimismo, el personal de Trabajo Social y Promoción de la Salud en Unidades Médicas del IMSS en Guerrero realiza diversas pláticas, relacionada con la promoción de la salud, alimentación saludable y diversas estrategias de prevención.

Algunos de los temas que se imparten son: Lavado de manos y uso correcto del cubrebocas, Plato del Bien Comer (alimentación correcta); cáncer de mama: recomendaciones para su prevención; cáncer de colon, signos y sintomas; prevencion de adicciones; actividad física; recomendaciones para el cuidado del adulto mayor y cáncer de prostata, signos y síntomas de alarma.

Se invita a la población derechohabiente a sumarse a las acciones que simultaneamente se realizan en todo el país, y benefician para tener mejores hábitos saludables y se resalta la importancia de no bajar la guardia para no detener el alza de contagios por COVID-19.