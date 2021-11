Promueve IMSS jornada gratuita de vasectomía sin bisturí en UMF No. 9

Dirigida para derechohabientes y no derechohabientes que ya tengan una paridad satisfecha.

*Se trata de un procedimiento sencillo, rápido y sin dolor

Acapulco Gro; a 18 de noviembre del 2021.- Con el objetivo de promover la planificación familiar, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) realiza en la Unidad de Medicina Familiar (UMF) No. 9 en Acapulco la Jornada Gratuita de Vasectomía sin Bisturí para hombres derechohabientes y no derechohabientes que tengan una paridad satisfecha.

Del 16 al 19 de noviembre se lleva a cabo esta actividad de forma intensiva, la cual se realiza de manera permanente en esta clínica, indicó la encargada de la Coordinación Auxiliar de Salud Pública, Cinthya Jennifer Rayón Castañeda.

La doctora indicó que previo a la aplicación de la técnica, el solicitante recibe toda la información sobre el tema, se le explica que se trata de un método para el control definitivo y se firma un documento denominado “Consentimiento Informado”.

Contrario a lo que se cree, la especialista mencionó que al paciente que se le realiza este procedimiento, no padecerá ningún dolor, y posiblemente solo siente ligeras molestias, por lo que no debe temer, ya que no perderá su virilidad ni tampoco la eyaculación será dolorosa.

Resaltó que la vasectomía es un procedimiento sencillo y efectivo, no requiere hospitalización, ni estudios preoperatorios, por lo que se reitera el exhorto para que el sector masculino haga uso de este eficaz método.

Agregó que los interesados pueden acudir de cualquier parte del estado a realizarse este procedimiento de salud y paternidad responsable en esta clínica, por lo que puede solicitar información en los módulos de Medicina Preventiva o con su médico familiar.