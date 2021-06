Pacificar Guerrero, se compromete la “Torita” Evelyn Salgado en Zihuatanejo

Zihuatanejo Gro; a 29 de junio de 2021.- “Vamos a pacificar Guerrero”, se comprometió la gobernadora electa, Evelyn Salgado Pineda, en su visita al municipio de Zihuatanejo.

Este martes, la morenista arrancó en ese municipio su gira de agradecimiento por la región Costa Grande.

Afirmó que el movimiento por la Cuarta Transformación es de esperanza, unidad, amor, alegría y conciliación.

Por ello, reiteró su llamado “a todas las fuerzas y actores políticos a la unidad, la conciliación y el diálogo”.

A todos ellos los convocó a trabajar por un mismo fin: “Pacificar Guerrero”.

“El fuego no se apaga con más fuego, nosotros vamos a trabajar con los principios y la ideología de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador (…), de esa manera se va a gobernar, no puede ser de otra forma porque no les voy a fallar”, precisó la gobernadora electa.

Evelyn Salgado destacó que como candidata marcó la diferencia, al encabezar una campaña “austera, a ras de piso, casa por casa, de propuestas y cercana a la gente”.

“En la campaña gastamos casi nada en comparación con otros partidos políticos que gastaron millones de pesos en anuncios espectaculares, en entrega de no se cuántas cosas; nosotros no tuvimos un solo espectacular, todo el dinero que ellos gastaron en espectaculares es una ofensa para el pueblo”, expuso.

Entre sus compromisos de gobierno, dijo que se detonará y extenderá la promoción turística, más allá del Triángulo del Sol.

También se garantizará el libre acceso a las playas, porque no habrá personas “de primera ni de segunda”.

Además, ofreció reunirse con pescadores y prestadores de servicios turísticos, para atender sus principales necesidades.

Dijo que en su gobierno se reforzará el apoyo a las universidades de Costa Grande y los centros educativos; con el magisterio se comprometió a promover su ingreso a la nómina federal.

Asimismo, adelantó que trabajará para garantizar la seguridad en el estado y mejorar los servicios públicos de la mano de los gobiernos municipales, condiciones que resultan necesarias para incentivar la llegada de turistas.

Otros compromisos en materia turística fueron “recuperar la Marina de Ixtapa y toda la franja de Zihuatanejo y generar espacios públicos dignos, con áreas de servicio y desarrollo inmobiliario, para proyectar a Ixtapa-Zihuatanejo como destino internacional”.

Además, la generación de un Plan de Desarrollo Urbano, equilibrado y sostenible, que garantice servicios públicos, transporte, equipamiento y correcto uso del suelo y transformación urbana.

Evelyn Salgado evocó su reciente reunión con el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador y adelantó que pronto se anunciará un importante proyecto de infraestructura carretera para la Costa Grande.

Respecto a la conformación de su gabinete, informó que su hermana Liz Salgado Pineda estará al frente de la presidencia honorífica del DIF.

Detalló que es ingeniera, “también ha estado en todas y cada una de las luchas” de su padre, el senador Félix Salgado Macedonio y “conoce perfectamente las necesidades del pueblo de Guerrero”.

A quienes lleguen a trabajar al gobierno estatal, dijo que se conducirán por un código de ética, bajo los principios de la Cuarta Transformación.

“No es entrar pobre y salir rico, nada de eso, quien piense que va a entrar a servirse está equivocado, mejor que no le entre y se quede en su casa; aquí van a ser funcionarias y funcionarios al servicio del pueblo, como tiene que ser”, sentenció.

Advirtió que a quien se sorprenda en actos de corrupción, se le despedirá inmediatamente; afirmó que “se limpiará la casa de adentro hacia afuera”.

“Que nadie se maree subiéndose a ningún tabique, tienen que estar con los pies bien puestos en la tierra y del lado del pueblo, siguiendo la ideología de la Cuarta Transformación y del presidente López Obrador”, sentenció.