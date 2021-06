“Nadie se quedará fuera de la Cuarta Transformación”, ofrece Evelyn Salgado a los guerrerenses

Acapulco Gro; a 07 de junio de 2021.- La candidata de Morena a la gubernatura y virtual ganadora de la contienda, Evelyn Salgado Pineda, llamó a los guerrerenses a la unidad, la reconciliación y la fraternidad; “esta es la casa de todos”, le dijo a quienes apoyaron otros proyectos políticos.

Este lunes, la abanderada morenista encabezó una fiesta popular en el zócalo de Acapulco, para celebrar su triunfo junto a cientos de simpatizantes.

En su mensaje, afirmó que “ganó la democracia, ganó la dignidad, ganó la justicia y ganó la fuerza del pueblo que decidió que quiere un cambio verdadero”.

Subrayó que Guerrero siempre ha sido “bastión de la izquierda” y que esta entidad ha sido protagonista de todas las transformaciones del país.

“No nos podíamos quedar atrás con la Cuarta Transformación”, afirmó.

Evelyn Salgado agradeció el respaldo del pueblo, al que se refirió como “la parte más importante (…), el motor” de este proyecto.

Destacó que, por primera vez en la historia, Guerrero será gobernado por una mujer y también será la más joven.

Por ello, aseveró que con su triunfo se rompieron “estereotipos y estigmas”.

“La juventud combinada con la experiencia, esa va a ser la diferencia”, expresó.

En su mensaje, la abanderada de Morena hizo un llamado a la reconciliación a todos los guerrerenses.

A quienes apoyaron otra opción política, les refrendó que gobernará “para todos, sin distinguir a nadie”.

“Este proyecto es su casa, el nuevo gobierno será sensible a sus preocupaciones así como fue nuestra campaña, a ras de piso, austera, casa por casa y en todas las regiones; elngobierno será así, incluyente, de puertas abiertas”, ofreció.

Se comprometió a gobernar “de la mano del pueblo” y aseguró que “nadie quedará fuera de la Cuarta Transformación”.

“Es hora de sacar adelante a Guerrero, llamo a todos a la reconciliación, la unidad y la fraternidad ; el gobierno de la Cuarta Transformación nace con la gente y se va a mantener siempre a su lado, siguiendo los principios fundamentales de no mentir, no robar y no traicionar”, sentenció.

Salgado Pineda reiteró su compromiso de que habrá cero tolerancia a la corrupción, se acabarán los privilegios, los cacicazgos, los derroches, los excesos y los “acuerdos en lo oscurito”.

“Este es un movimiento alegre de unidad, de conciliación y de esperanza; nuestra lucha es por la sonrisa de nuestros niños, por el futuro de los jóvenes y el bienestar de todas las familias del estado”, expuso.

Ante cientos de ciudadanos, Evelyn Salgado ratificó: “No les voy a fallar, no tengo derecho a fallarle a mi pueblo de Guerrero”.

El triunfo, dijo, es compartido. “La victoria es de ustedes, pueblo valiente de Guerrero”, sentenció.

Su padre, el senador Félix Salgado Macedonio, también emitió un mensaje de agradecimiento a los guerrerenses.

Afirmó que el triunfo de Morena sobre la oposición fue un mensaje del pueblo que rechaza a los viejos gobiernos, a los que se refirió como prepotentes, déspotas y engreídos.

Afirmó que el gabinete de Evelyn Salgado lo definirán maestros, doctores y campesinos.

Asimismo, afirmó que no habrá familiares en la nómina y que él no estará detrás de su hija para gobernar, porque Evelyn es una mujer “capaz, inteligente y muy conocedora de la problemática del estado”.

“Yo voy a opinar como van a opinar todos los ciudadanos”, precisó.

Con Evelyn al frente del gobierno, dijo que Guerrero se convertirá en “un santuario de las mujeres”, con verdadera representación del género.

Salgado Macedonio se dijo contento y orgulloso por el triunfo de su hija, de quien dijo que encabezará un gobierno honesto, austero y de la mano del pueblo.