Mujer indígena reclama espacio en diputación local que Morena otorgó a un hombre

Chilpancingo Gro; a 27 de junio 2021.- Yesenia Hernández Jerónimo, mujer joven indígena, hablante de la lengua tu’un savi, que participó en el proceso interno de Morena y salió insaculada para ocupar un espacio plurinominal en el Congreso Local, denunció que el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana vulneró sus derechos al otorgar ese espacio a un hombre, por lo que llamó al Tribunal electoral del Estado de Guerrero a rectificar esta decisión que afecta al género femenino.

La joven mujer originaria de la Montaña Alta de Guerrero, recordó que se inscribió en el mes de enero en los registros de espacios plurinominales al Congreso Local que fueron insaculados o por tómbola donde obtuvo la sexta fórmula de mujer, sin embargo, su partido “impuso” las primeras 4 posiciones a pesar de que van en contra del estatuto, por lo que afirma que Morena le violentó su derecho.

“Se impusieron cuatro personas, me acerqué al partido para pedir que esas personas no participarán; la Sala Regional del Tribunal Electoral, tumba estos y ¿Qué hace el partido? Registra a las mismas, según dicen que por tiempos electorales o por estrategia política, y ahorita no he pedido apoyo al partido, porque desde el primer momento me violentó mis derechos, entonces no hay acercamiento” expresó

Por lo que aseguró que el IEPC realizó una interpretación y aplicación errática, parcial, incongruente e ilegal de la ley. Dado que, de una interpretación lógica jurídico de la norma, el partido MORENA le corresponde seis mujeres y un hombre, pero sin exponer las causas, motivos o circunstancias especiales, asigna dos hombres y cinco mujeres, es decir, la dejan fuera, violentando con ello el principio de la paridad sustantiva.

“Estoy alzando la voz por un derecho que se me vulnera por el IEPC, al no considerarme como uno de los sectores de los grupos de vulnerabilidad, es decir, yo cumplo con todos los requisitos para ocupar un cargo público, soy joven (tiene 29 años), soy indígena y soy mujer. Entonces se me violentaron mis derechos políticos debido a género” refirió.

Informó que ya impugnó, y su caso se encuentra en el Tribunal Electoral del estado, desde donde ya se le notificó, vía estrados, de la admisión, por lo que está a la espera de que sesionen y den un resultado positivo, caso contrario, anunció que acudirá a la Sala Superior.

En su caso como mujer originaria indígena, se le cuestionó qué opinión tenía en torno al espacio plurinominal que le fue otorgado en continuidad al diputado local, Alfredo Sánchez Esquivel por cuota indígena, a lo que expresó que se debe de comprobar que pertenece a una cultura de los pueblos originarios, siendo una asamblea pública popular la que puede determinarlo y con ello, evitar la usurpación de la identidad indígena.

En torno, a que la esposa de Sánchez Esquivel es la suplente de esta diputación electa plurinominal, dijo que se le “hace raro” que asignará a su suplente cuando a la mayoría de los que participaron “no tuvieron la oportunidad de asignar o proponer a suplentes”, indicó que es importante se estudie bien este caso ya que puede no existir “un empoderamiento real de las mujeres”, explicó.

Yesenia Hernández Jerónimo, confío en que el Tribunal Electoral del Estado de Guerrero, reivindique los derechos de las mujeres a ocupar un cargo público, “el derecho de la juventud indígena, y se respete los principios constitucionales de la paridad sustantiva y paridad flexible, así como, la legalidad y la justicia” aseguró que no existe ningún impedimento legal, ni razón “para que se me impida ocupar la diputación por la vía plurinominal, sino todo lo contrario, porque con mi asignación se cumpliría, con la paridad sustantiva y flexible” expresó.