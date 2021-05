Morena deber parar el uso de programas sociales con fines electorales, exige Evodio en gira por la región Norte

Iguala Gro; a 17 de mayo de 2021.- Tras recorrer Taxco e Iguala, donde se reunió con los candidatos de la región Norte, el coordinador estatal de la campaña a la gubernatura por parte de la alianza PRD/PRI, Evodio Velázquez Aguirre, en conferencia de prensa aseguró que el gobierno federal, a través de la delegación en Guerrero, utiliza los programas sociales con fines netamente electorales.

En Taxco de Alarcón, donde estuvo flanqueado por el candidato a la alcaldía Omar Jalil Flores Majul y la candidata a la diputación por el distrito local 21, Flor Añorve Ocampo, Velázquez Aguirre subrayó que “teniendo mayoría en el Congreso (Morena) no han sabido ocuparla para sacar una agenda en beneficio de los guerrerenses; y hoy se han dedicado a construir en Morena en el Estado una ruta de ocupar los programas sociales, el programa de vacunación, como una bandera electoral para apoyar a sus candidatas y candidatos”.

Añadió que “hoy no se debe ni tiene porqué poner una mordaza a nadie, y menos en el caso del PRD, de que no se deba decir de que hoy pare el Gobierno federal el ocupar los programas sociales que son en beneficio de todos y son institucionales para quererse entregar de manera facciosa; el programa de fertilizante, el programa de los jóvenes y el programa de vacunación, que pareciera que hoy debiéramos aplaudir en lugar de exigir que se pueda llegar prontamente al mayor número de vacunados de nuestro país, hoy no rebasamos ni el 20% de la población atendida”.

El exalcalde de Acapulco dijo que es importante “parar todo tipo de escenarios de gobierno que pretendan incurrir en delitos electorales, en querer generar cohesión de la participación de la ciudadanía en este proceso electoral; por eso el llamado a las autoridades correspondientes para que no permitan de ninguna manera que cualquier autoridad de los tres niveles de gobierno puedan incurrir en actos de presión o intimidación en beneficio de algún candidato llámese como se llame”.

Evodio Velázquez recalcó que lo que Morena le quitó a la población Mario Moreno Arcos será quien se lo regrese, “el programa Oportunidades se le quitó a las mujeres que tanta necesidad tienen y no me dejarán mentir los candidatos, lo que pide la población es que regrese ese programa para las mujeres; regresará también el seguro popular que hoy necesita la población para poder atenderse con especialistas, medicamentos gratuitos e infraestructura; Mario Moreno estará apoyando al campo, un tema que Morena desestabilizó totalmente entregando tarde el fertilizante y los campesinos hoy sufren el rezago y el golpe económico”.

Más tarde, en Iguala, el líder de la alianza se reunió con el candidato a la presidencia municipal, David Gama; la candidata a la diputación, Adriana Moctezuma y el candidato a síndico Oscar Díaz Bello. Ahí recalcó que la idea de las giras regionales es fortalecer, cuidar construir “y sobre todo caminar con nuestros candidatos”.

En el recorrido de trabajo también estuvieron presentes la secretaria general del PRD, Ivet Díaz Bahena y la secretaria de la mesa directiva del consejo estatal del PRD, Erika Guillén.