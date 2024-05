Incumplieron con los requisitos, los aspirantes a director de la FACOM y Ecología Marina

Anuncio

Chilpancingo Gro; a 17 de mayo de 2024.- La Coordinadora de la Comisión Electoral de la Universidad Autónoma de Guerrero, Maribel Sepúlveda Covarrubias informó que en el caso de la Facultad de Comunicación y Mercadotecnia (FACOM) y Ecología Marina los aspirantes a ocupar los cargos de directores, incumplieron con los requisitos establecidos en la convocatoria, por lo cual sus candidaturas fueron anuladas.

Sepúlveda Covarrubias indicó que, en el caso de la FACOM, fueron comprobadas las infracciones de ambos aspirantes quienes en días previos presentaron quejas para impugnar la candidatura de su contrincante, respectivamente.

En el caso de la aspirante Mónica Violeta Morales de la FACOM, la Comisión Electoral informó que no presentó la Constancia de Honorabilidad y en su registro había indicado que sí, pero el documento no fue incluido. Otro de los incumplimientos fue que Mónica Morales no renunció a su cargo de Subdirectora Académica 45 días antes del registro, como lo marcan las bases de la convocatoria.

Por otra parte, del profesor también de la FACOM, José Roberto Santos se comprobó que no se registró en el lugar indicado por la Comisión Electoral y tampoco presentó su renuncia como Coordinador de Servicio Social y Prácticas Profesionales de esa facultad.

La Coordinadora de la Comisión Electoral señaló que los aspirantes fueron notificados en tiempo y forma para que no realizaran actos de campaña porque sus candidaturas, no cumplieron con los requisitos establecidos.

También informó que un caso similar sucedió en la Escuela Superior de Ecología Marina con sede en Acapulco donde los candidatos, Paulino Bueno Domínguez y Sergio García Ibáñez no renunciaron a tiempo de los cargos desempeñados en el plantel, como lo establece la convocatoria.

Maribel Sepúlveda Covarrubias puntualizó que al no haber planillas completas en estas escuelas por la ausencia de candidato a director, la terna de Consejeros Académicos y Profesores también queda anulada.

Ahora, le corresponderá al Consejo Universitario analizar caso por caso para determinar si llama a nuevas elecciones o asigna un director interino en estas dos facultades y en 22 planteles más, que no presentaron planilla.

Sobre el inicio de las campañas, Sepúlveda Covarrubias señaló que el proceso transcurre en un ambiente de tranquilidad en todas las escuelas y facultades de la UAGro que presentaron candidatos y que hasta el momento “no hemos recibido quejas o anomalías cometidas”.

Finalmente, la Coordinadora de la Comisión Electoral resaltó que las boletas y las urnas ya están listas, que han trabajado con mucho empeño para que el proceso electoral de la UAGro cumpla con la legalidad el próximo martes, 21 de mayo, día de la elección.