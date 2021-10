MC hace el llamado al Gobierno del Estado a brindar las medidas cautelares para Ruperta Nicolás y su equipo de campaña

Anuncio

Acapulco Gro; a 01 de octubre de 2021.- La Delegada Estatal de Mujeres en Movimiento, Nereida de Jesús Silvar Bravo en compañía del Dirigente Estatal, Adrián Wences Carrasco, hicieron un llamado al Gobierno del Estado, Autoridades competentes y Congreso del Estado para atender la situación que se viven en el municipio de Iliatenco y otorguen las medidas cautelares a la candidata de MC, Ruperta Nicolás Hilario asi como también a su equipo de campaña, que desde el día de ayer se encuentran retenidos en el palacio municipal atentando en contra de sus derechos.

En el auditorio de Movimiento Ciudadano, Nereida de Jesús Silvar afirmó que el partido celebra el resolutivo emitido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a favor de la anulación del proceso electoral en Iliatenco y estan a la espera de que se realice la nueva elección en el municipio que se tiene prevista antes del 20 de diciembre.

Por otra parte, aseguró que Ruperta Nicolás hizo entrega de su informe simbólico con sus delegados y delegadas de su municipio a la auditoría superior, cumpliendo con lo que establece la ley, “el día de ayer el municipio de Iliatenco amaneció sin la instalación del consejo municipal, quiere decir que no tenemos autoridad local estámos en un municipio sin ley arriesgando la integridad de todos los habitantes, que es una situación que nos preocupa como partido”. Expresó la delegada de mujeres.

Asimismo en su intervención vía Google Meet, la Diputada Federal, Jessica Ortega de la Cruz hizo un reconocimiento al trabajo y seguimiento que le ha dado puntualmente la dirigencia estatal al asunto de Ruperta Nicolás y recordó que las pasadas elecciones en los diferentes estados no han sido limpias ” Estás elecciones fueron las más violentas para las mujeres y este no puede ser el desenlace en ningún otro municipio, por eso exigimos a las autoridades correspondientes, el Congreso del Estado, el Gobierno Estatal y Federal intervengan en esta situación que no puede seguir sucediendo”.

De igual manera el Dirigente Estatal, Adrián Wences Carrasco resaltó que la resolución del TEPJF es un triunfo histórico para todas las mujeres en Guerrero y destacó que desde el inicio que se tuvo conocimiento de los actos de intimidación y violencia, la candidata Ruperta Nicolás tuvo el apoyo de la Dirigencia Nacional, así como de la Estatal de Movimiento Ciudadano, además de los diversos colectivos de mujeres en el estado y federal.

Estuvieron presentes la secretaria de Derechos Humanos e Inclusión Social de MC, Laura Hernández García, los regidores del Ayuntamiento de Acapulco, Brenda Hernández Marino y Julián López Galeana, la directora de Formación Política de Mujeres en Guerrero, Donnet Cheyenne Rivera y el Colectivo de Mujeres.