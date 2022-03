Llama Walton a votar por la continuidad de AMLO

Anuncio

Acapulco Gro; a 04 de marzo de 2022.- Tres años de un cambio radical es lo que nuestro país ha tenido bajo el mandato del Presidente López Obrador afirmó Luis Walton Aburto durante una reunión con simpatizantes de la zona tradicional del puerto.

El ex Alcalde de Acapulco llamó al voto y se refirió al procedimiento de revocación de mandato próximo a celebrarse el 10 de abril, al respecto el también ex Senador de la República fue puntual al explicar la forma de participar de la ciudad a favor de la continuidad del presidente Andrés Manuel López Obrador “las casillas no son como cuando las elecciones” por ello alentó a que se acuda temprano a efectuar el voto.

Walton Aburto recordó a los asistentes que los programas sociales como el apoyo a discapacitados, pensiones a adultos mayores entre otros ya están en la Constitución “son un derecho que ahora tienen los mexicanos” y recalcó, no van a poder quitarlos aunque vengan otros gobiernos.

El gobierno de Andrés Manuel López Obrador se ha distinguido por la estabilidad de las economías, de las grandes obras como el Tren Maya o el Nuevo Aeropuerto Felipe Angeles “obras que ponen a México al nivel de otros grandes países” concluyó Walton Aburto.