Llama la gobernadora a los trabajadores del Estado a cumplir con su Declaración Patrimonial y de Intereses

Anuncio

* “Servir es un privilegio, es un honor y nosotros estamos aquí para servir y no para servirnos”: Evelyn Salgado.

* Tienen hasta el 21 de junio como prórroga para presentar su declaración patrimonial como servidores públicos.

Chilpancingo Gro; a 06 de junio 2022. – “Servir es un privilegio, servir es un honor y nosotros estamos aquí para servir y no para servirnos”, enfatizó la gobernadora Evelyn Salgado Pineda al encabezar la ceremonia cívica de homenaje e izamiento de Bandera, donde llamó a funcionarios y servidores públicos del estado a cumplir con su Declaración Patrimonial y de Intereses hasta el 21 de junio, como un ejercicio de transparencia y rendición de cuentas de cara al pueblo de Guerrero.

“Invito a todas y todos los servidores públicos a cumplir con esta obligación que representa los principios de un gran movimiento, un movimiento emanado del pueblo, no mentir, no robar y no traicionar, además de generar una cultura de transparencia y rendición de cuentas, que se refleje en todos los ámbitos y todas las dependencias”, puntualizó la gobernadora.

Desde la casa del pueblo, el recinto oficial del Poder Ejecutivo, Evelyn Salgado destacó que gracias a la austeridad republicana y a las economías que se generan en todas la dependencias del Estado con eficiencia y transparencia en los recursos públicos, estos llegan realmente a donde se necesitan a través de los diversos programas sociales.

La mandataria guerrerense, dijo que, para seguir generando ahorros y buenos resultados en favor del pueblo, es indispensable el apoyo de todos, por lo que invitó a quienes integran la administración estatal, a seguir trabajando con ahínco todos los días.

“Guerrero requiere del trabajo de todos los días de manera incansable, cumpliendo con nuestro trabajo, cumpliendo con los horarios y a veces más allá de los horarios. Cuando se sirve al pueblo no hay fines de semanas, no hay días festivos, todos los días son de trabajo y son de servicio”, expresó la gobernadora.

Además, en este acto cívico mensual, Evelyn Salgado destacó que el mes de junio inició con la conmemoración de la Marina Nacional y contempla el Día Mundial del Medio Ambiente, también se celebra el Día del Padre y el Día Internacional del Orgullo LGBT, en este sentido, la gobernadora puntualizó que su gobierno respeta todas las libertades y lucha todos los días para eliminar toda muestra de discriminación a cualquier persona.