Llama Evelyn Salgado a “quitarse la camiseta partidista” y trabajar unidos por Guerrero

Acapulco Gro; a 23 de junio de 2021.- “Guerrero no necesita más peleas”, afirmó la gobernadora electa Evelyn Salgado Pineda y reiteró su llamado a la unidad.

Este miércoles acudió como invitada especial a la reunión del Grupo ACA junto a su padre, el senador Félix Salgado Macedonio.

En su intervención, afirmó que su gobierno trabajará “de la mano” de la sociedad, los sectores productivos, grupos empresariales y organizaciones sociales.

“Tengan la plena seguridad que esta gobernadora no va a caminar sin ustedes, nos necesitamos todos, los invito a que caminemos juntas y juntos”, les dijo.

Subrayó que “la campaña ya terminó” y por eso es necesario “darle vuelta a la página” y trabajar juntos.

“Desde el día uno hice un llamado humilde y respetuoso a la unidad y reconciliación que tanto necesita nuestro estado de Guerrero; Guerrero no necesita más peleas, no necesita más conflictos, porque no vamos a avanzar de esa manera”, expuso.

Por el contrario, dijo que es necesario “quitarnos las camisetas partidistas y ponernos la camiseta de Guerrero”.

“Esa es la camiseta que vale y que definitivamente vamos a necesitar todas y todos para llevar a cabo esa gran labor”, sentenció.

Evelyn Salgado también dijo que está abierta a la crítica constructiva, porque es necesario que el pueblo “marque la pauta de lo que se hace bien y de lo que se hace mal”.

Sostuvo que su gobierno se regirá “bajo directrices ideológicas como la austeridad republicana, el no mentir, no robar y no traicionar al pueblo.

“Aquí tenemos que estar con los pies puestos en la tierra y el corazón muy grande para servir al pueblo”, sentenció.

Subrayó que ella nació, creció y morirá en la izquierda, en la lucha social y por ello no tolerará que desde su gobierno haya “una clase arriba, donde unos cuantos tomen decisiones, concentren la riqueza y esté todo un pueblo pobre (…), sometido”.

Por ello, advirtió que destituirá a los funcionarios que “se pierden y en el primer tabique que se suben se marean”.

Aseveró que en su administración habrá cero tolerancia a la corrupción, que calificó como “la madre de todos los males”; también se erradicarán la pleitesía y los excesos.

“Será un gobierno incluyente, sin racismo, sin clasismo, sin discriminación, un gobierno de manera horizontal, donde las decisiones se tomen de manera coordinada, no habrá decisiones de manera unilateral, de manera arbitraria o contra los intereses del pueblo”, expuso.

Evelyn Salgado refrendó que será gobernadora de todos los guerrerenses, no solamente de los que votaron por ella.

“Cuentan con todo el apoyo de esta gobernadora, soy para todas y para todos, sin distinción de partidos, sin distinción de ideologías, habrá un absoluto respeto a todas las libertades que puedan existir, porque soy amiga del progreso, soy amiga del diálogo, soy enemiga de la represión, eso no va a existir en este gobierno, existirá una libertad absoluta”, ratificó.

Evelyn Salgado reconoció la labor realizada por el Grupo ACA, a quienes se refirió como un ejemplo de lo que puede hacer la sociedad organizada para incidir de manera relevante en el binomio sociedad-gobierno.

Ante ellos se comprometió a promover Guerrero, detonar al máximo su actividad turística y mantener un canal de diálogo permanente con los empresarios del sector.

“No nada más hay discursos y promesas, debe haber resultados y acciones”, sentenció.

En su intervención, Salgado Pineda también expuso las dificultades que enfrentó el movimiento durante la contienda electoral, la cual sufrió su mayor golpe con la cancelación de la candidatura de Félix Salgado.

“Fue la campaña a la que se le ha pegado más en la historia, en la que ha habido más guerra sucia en toda la historia”.

Sin embargo, destacó que su padre “supo forjarse ante la adversidad y hoy está con la frente en alto, hoy está de pie”.

Desde ahí, aclaró que en ningún momento se desmarcará de él, como exigen sus opositores.

“Nunca una hija, un hijo, debe desmarcarse de sus orígenes, porque a los hijos se les dan raíces y se les dan alas; doy gracias a este hombre que yo amo, respeto y admiro, que me dio alas para estar el día de hoy donde estoy y mis raíces”, expuso.

Además, subrayó que “la política en Guerrero no podría definirse sin el nombre de Félix Salgado Macedonio”.

“Jamás me voy a desmarcar de mis padres, de mi familia que son mis raíces y estoy muy orgullosa de mi padre, de lo que es, de lo que ha hecho, de lo que ha formado, de los principios y valores que él nos ha dado; jamás esperen que yo me vaya a desmarcar porque estoy muy orgullosa de lo que soy gracias a Félix Salgado Macedonio y mi madre María de Jesús Pineda Echeverría, hijos de calentanos, de campesinos, eso siempre tiene que reconocerse, nunca hay que olvidar de dónde venimos, independientemente de los logros alcanzados”, reiteró.