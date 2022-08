La salud de los guerrenses es una prioridad, caminemos de la mano, para transformar Guerrero: Evelyn Salgado

Anuncio

Tecpan de Galeana y Petatlán, Gro; a 18 de agosto de 2022.- “No puede haber transformación, no puede haber bienestar, no puede haber desarrollo, si no caminamos de la mano”, expresó la gobernadora Evelyn Salgado Pineda durante una gira de trabajo en la región de la Costa Grande, en donde junto al director del Instituto de la Salud para el Bienestar (Insabi), Juan Antonio Ferrer Aguilar, inauguraron los hospitales de Tecpan y Petatlán.

Para la puesta en marcha de estos nuevos espacios de atención médica, se invirtieron de manera conjunta más de 173 millones de pesos, en beneficio de la salud de las y los guerrerenses.

Ahí la mandataria destacó la importancia de mantener la coordinación de esfuerzos en favor de la población y enfatizó que la clave está en el trabajo en equipo, en donde lo más importante es Guerrero.

“La salud de las y los guerrerenses es nuestra prioridad y que no vamos a descansar hasta lograr la transformación de este sector, que es tan importante. Ahí vamos a seguir trabajando para que lleguen servicios de salud dignos hasta al último rincón del estado de Guerrero. Que nadie se quede sin este derecho humano, que debe ser universal”, expresó.

En su turno, el director general del Insabi se refirió también a esa conjunción de esfuerzos para lograr cambiar el rostro de Guerrero, con más y mejor infraestructura, a través del rescate y rehabilitación de las obras que se encontraban abandonadas, así como el equipamiento de hospitales y centros de salud. Tal es el caso de Tlacoapa, Chilapa, Tecpan, Petatlán, Olinalá, San Luis Acatlán, Tlacoachistlahuaca, Marquelia, Buenavista, Arcelia, Taxco, Iguala, Ometepec, Acapulco entre otra serie de intervenciones.

Adelantó que en esta tarea, en próximas fechas se pondrá en marcha la Unidad de Hemodiálisis en Acapulco, con una capacidad de 20 sillones de trabajo.

Al hacer uso de la palabra, la secretaria de Salud, Aidé Ibarez Castro expresó su agradecimiento a la gobernadora por todo el impulso que se le ha dado al tema de salud. “Creo que todo nuestro pueblo merece todo nuestro esfuerzo y no es un esfuerzo dolido, es un esfuerzo complacido. Nos complace caminar juntos y tener esas metas de transformación al progreso”, añadió.

Mientras que los alcaldes de Tecpan y Petatlán, Yasir Deloya Díaz y Perfecto Javier Aguilar Silva, respectivamente, expresaron su agradecimiento a la gobernadora por la conclusión de estas obras, que son de gran beneficio para el pueblo.

En un primer punto, la mandataria visitó las instalaciones del Hospital de la Comunidad de Tecpan de Galeana, en donde con una inversión de más de 100 millones de pesos, en beneficio de casi 57 mil habitantes, se realizó la construcción y equipamiento de esta unidad, que cuenta con 6 Consultorios de Medicina General; 4 Consultorios de Especialidades; 1 Consultorio de Estomatología; Consultorio de Medicina Preventiva y Red de Frío; 1 Módulo de Atención amigable; Sala de Espera, Farmacia y Archivo.

Más tarde, se trasladó a Petatlán, en donde se invirtieron más de 73 millones de pesos, en beneficio de más de 35 mil 500 habitantes. Este hospital cuenta con 2 Consultorios de Medicina General; 3 Consultorios de Especialidades, 1 Consultorio de Estomatología; Consultorio de Medicina Preventiva y Red de Frío; 1 Modulo de Atención amigable; Sala de Espera, Farmacia y Archivo.

Acompañaron a la gobernadora el diputado local Fortunato Hernández Carbajal; el director general del Hospital de la comunidad de Tecpan de Galeana, Ignacio Lorenzo Lacunza de la Cruz; el director del Hospital de la Comunidad de Petatlán, Sergio Ríos Solís; los beneficiarios Maritza Martínez Navarrete y Rufino Jaimes Cabrera.

También asistieron los alcaldes de Coyuca de Benítez, Ossiel Pacheco Salas; de Atoyac, Clara Bello Ríos; de San Jerónimo de Juárez, Glafira Meraza; de Zihuatanejo, Jorge Sánchez Allec; de La Unión, Cresencio Reyes Torres y de Coahuayutla, Rafael Martínez.