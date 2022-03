La revocación de mandato es un buen ejercicio democrático, pero no se debe politizar: Evodio Velázquez

El exalcalde porteño dijo sumarse a los que tienen claro que “el presidente López Obrador no fue electo por el pueblo mexicano sólo para una temporada y mucho menos para reelegirse.

Chilpancingo Gro; a 27 de marzo de 2022.- El dirigente nacional del Movimiento Independiente Progresista (MIP), Evodio Velázquez, tras las marchas de este domingo en Acapulco y Chilpancingo, aseguró que la Consulta Ciudadana de Revocación de Mandato es un buen ejercicio democrático de participación ciudadana que permite valorar el ejercicio público, pero que “está siendo politizado por el partido en el poder”.

Durante la toma de protesta del nuevo presidente del Comité Directivo Municipal del PRD en Chilpancingo, Fernando Calixto Cuevas, quien es integrante de Nueva Mayoría y el MIP, Velázquez Aguirre señaló que para darse este hecho que marcará un parteaguas en la agenda política nacional, “fue necesaria la participación de los diputados y senadores de todos los partidos en ambas Cámaras y no solamente de Morena, como equivocadamente algunos han tratado de hacer creer”.

Reiteró que este es un tema que todos los partidos políticos y ciudadanos aceptan, “qué podamos valorar cómo están los gobiernos”, y recalcó que está a favor de la revocación, pero no de que esta sea ocupada para generar percepciones a favor del gobernante en turno, reforzando la idea de que todo está bien.

En este sentido el exalcalde porteño dijo sumarse a los que tienen claro que “el presidente López Obrador no fue electo por el pueblo mexicano sólo para una temporada y mucho menos para reelegirse; en la elección de julio del 2018 Andrés Manuel se convirtió en titular del Ejecutivo federal por 6 años. Su mandato, como lo establece la Constitución, deberá concluir el 30 de septiembre del 2024. Ni antes ni después”.

Y manifestó que un tema importante será medir “en su justa dimensión cuántos votos, comparados con los 30 millones 113 mil 483 sufragios que AMLO obtuvo cuando ganó, siguen validándolo. Sabremos con un dato real si el presidente ha mantenido o ha mermado su popularidad ante el desgaste natural del gobierno que encabeza”.

Finalmente dejó a la ciudadanía decidir si sale o no a las urnas, “cada uno sabrá sus motivos y sus razones para hacerlo o no hacerlo; me quedo con el hecho de que la consulta de Revocación de Mandato ya es una realidad”, y detalló que ha dialogado con el diputado guerrerense Bernardo Ortega que la revocación de mandato debería ser aplicable “para todos los gobernadores y alcaldes, para saber cómo están trabajando; aunque en esta ocasión otra de las preguntas debiera ser: ¿estamos mejor que antes?”.