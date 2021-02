La pandemia no cesará si no hay colaboración de la población, señalan funcionarios de los tres órdenes de gobierno

*Se implementa un operativo más estricto en las playas para cuidar que se respete el horario de apertura hasta las 5 de la tarde,

Acapulco Gro; a 04 de febrero del 2021.- El secretario de Finanzas y Administración, Tulio Samuel Pérez Calvo, reconoció el trabajo del personal que participa en los distintos operativos, que tiene como fin, cuidar la salud de los guerrerenses, y añadió que la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de Guerrero (Copriseg), iniciarán acciones en mercados y bares, para hacer respetar las medidas y protocolos de seguridad.

A su vez, Alejandro Bravo Abarca, jefe de la Oficina del Gobernador, reconoció públicamente a los elementos de las fuerzas armadas federales, estatales y municipales, ya que han sido una parte fundamental todos los operativos que se han dispuesto a lo largo de la pandemia, que ha afectado no solamente al estado de Guerrero, sino al país y a todo el mundo.

Bravo Abarca indicó que actualmente se tienen 5 tipos de operativos, que tienen como objetivo primordial, disminuir los contagios, además de concientizar a la población respete las medidas sanitarias. Dijo que estos operativos son el permanente del transporte público; el que se realiza en más de 20 puntos en Acapulco como mercados y lugares de mayor movilidad, además de otro que se encarga de vigilar que los antros y bares respeten las medidas sanitarias.

Detalló que en coordinación con autoridades municipales y las corporaciones federales y estatales, se lleva a cabo un operativo especial en las playas, que cuidarán que se respete el horario de apertura hasta las 5 de la tarde, con presencia permanente en las 11 playas consideradas en este plan en este puerto, que también se hará en Ixtapa y Zihuatanejo.

En la transmisión 298 sobre el Covid-19 y las acciones que el gobierno del estado lleva a cabo, Erika Lührs Cortés, directora de Comunicación Social compartió, Pero yo le quiero dos fotos de un evento en el que tuvo que intervenir la Secretaría de Salud, para que se respetarán los aforos y para que se respetarán los protocolos, remarcando:

“Si no colaboramos todos y creemos que podemos hacer las cosas mientras que las autoridades no se den cuenta, no vamos a lograr salir de la pandemia. El esfuerzo que todos y cada uno de los que están aquí realizan todos los días no es suficiente si usted no colabora, si los prestadores de servicios turísticos no colaboran. Esto es una responsabilidad de todos”, externó.

El secretario de Salud, Carlos De la Peña Pintos indicó que a la fecha se tienen en la entidad, 32,105 casos confirmados acumulados y 3,164 defunciones y 901 casos activos, que es la mayor orientación de la actividad de la pandemia y se concentran de manera especial en Zihuatanejo, Taxco, Chilpancingo y Acapulco, así como algunos municipios de las regiones Norte, Tierra Caliente y Costa Grande del estado.

Agregó que la hospitalización se mantiene en una meseta de estabilidad, con 422 pacientes internados, 58 de ellos estables, 289 graves y 75 intubados en situación crítica, con una ocupación promedio de camas del 60 por ciento y el 35 de uso de ventiladores, así como 77 defunciones en el mes de febrero, con un promedio de 25.6 decesos por día.

En esta transmisión, asistieron como invitados, el coronel Manuel Carrillo Gaucine, de la Sedena; el Capital Pablo Bello Cruz, de la Marina Armada de México; el Inspector Juan Carlos Arias, de la Guardia Nacional; el comandante Javier Rivas García, secretario de Seguridad de Acapulco; el Inspector Gabriel Rebollar González, de la Policía del Estado y el comandante Julio Alarcón, de la Policía Ministerial.