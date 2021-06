La impugnación contra el triunfo de Evelyn Salgado ya fue contestada y no prosperará, afirma Félix Salgado

Chilpancingo Gro; a 21 de junio del 2021.- El senador Félix Salgado Macedonio afirmó que no prosperará la impugnación interpuesta por la alianza PRI-PRD contra el triunfo de Evelyn Salgado Pineda como gobernadora.

En entrevista, informó que el partido Morena ya respondió al recurso de impugnación y que el proceso está en curso.

Desde su experiencia como candidato a gobernador en tres ocasiones, dijo que las impugnaciones son normales, propias de los procesos electorales.

“Vamos a esperar, ya se contestó la impugnación, pero es normal, no hay ningún problema, todo eso ya se contestó puntualmente ante la instancia”, indicó.

Salgado Macedonio, quien recientemente se reincorporó al Senado de la República, informó que sigue en pie el objetivo de desaparecer al Instituto Nacional Electoral (INE).

Indicó que el presidente Andrés Manuel López Obrador remitirá al Poder Legislativo tres reformas constitucionales, una de ellas para renovar, independizar y ciudadanizar el INE.

“El INE va a desaparecer, va a caer, va a caer, el INE va a caer”, coreó Félix Salgado durante la entrevista.

Aclaró que los trabajadores del organismo electoral no serán despedidos; en cambio, pasarán a formar parte del Poder Judicial.

“El INE no tiene nada qué hacer, ya acabó su trabajo, ya culminó; lo que sigue es formar un nuevo instituto que sea verdaderamente ciudadano, que no lo propongan los partidos, que lo propongan los ciudadanos”, expuso el senador morenista.

Salgado subrayó que él ha sido impulsor de la creación de órganos electorales ciudadanos y su lucha continúa.

Recordó que años atrás las elecciones eran organizadas, reguladas y calificadas por diputados priístas, quienes integraban la Comisión Federal de Elecciones y el Consejo Electoral.

Estos órganos desaparecieron después de que Salgado Macedonio evidenció, en 1988, el fraude electoral cometido en Guerrero, cuando él contendió como diputado federal.

“Les vacié dos costales de boletas quemadas, así eran los fraudes electorales”, recordó.

Entonces surgió el Instituto Federal Electoral (IFE) como el organismo responsable de organizar las elecciones federales.

“Pero se pervirtieron, el IFE se cambió de nombre, cambió a INE; el ladrón si roba se deja la barba o se rasura o se pinta el pelo o trae lentes negros para que no lo reconozcan o se cambia el nombre, así el INE y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se cambiaron de nombre, pero son los mismos mañosos y tienen que caer”, sentenció.

El senador morenista consideró que el órgano electoral debería ser ciudadano y sus integrantes deberían ser elegidos en las urnas.

En ese sentido, señaló que solamente los poderes Ejecutivo y Legislativo se eligen democráticamente en las urnas.

En cambio, el Poder Judicial “no viene del pueblo, viene a propuesta del presidente de la República y lo eligen los senadores”.

Por ello, criticó que un órgano como el INE pretenda mandar por encima de los poderes elegidos democráticamente.

“El INE, que es un órgano, quiere mandar al presidente de la República y decirle que ya no haga mañaneras; se les botó la canica, están desorbitados, no entendieron su trabajo, se agarraron demasiado poder, al grado de conculcar mis derechos constitucionales de no permitirme ser electo por el pueblo, de ser votado, una total arbitrariedad”, expuso.

Durante la reunión que encabezó en Chilpancingo con simpatizantes de Morena, Félix Salgado Macedonio aclaró que no se han dado nombramientos para el nuevo gabinete estatal que encabezará Evelyn Salgado Pineda.

Anticipó que se harán cambios en algunas secretarías, como la de Transportes que se convertirá en Vialidad; anunció que no habrá más entrega de concesiones y que la dependencia se concentrará en temas de educación vial.

Asimismo, adelantó que desaparecerán los Organismos Públicos Descentralizados y sus trabajadores se ubicarán en las distintas secretarías.

También informó que los trabajadores que fueron despedidos de manera injustificada en las administraciones pasadas serás restituidos a sus empleos, como el caso de los policías estatales.

Salgado Macedonio confirmó que se realizarán 20 foros regionales de consulta ciudadana, los cuales anunciará en breve la gobernadora electa.

Respecto a su posible participación en la nueva administración estatal, aclaró que únicamente apoyará a su hija como legislador en funciones.