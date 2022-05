Invita IMSS Guerrero a participar en acciones de salud de la Quinta Jornada Nacional de Continuidad de los Servicios

Anuncio

Acapulco Gro; a 13 de mayo del 2022.- El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Guerrero realizara este 13, 14 y 15 de mayo la Quinta Jornada Nacional para la Continuidad de los Servicios Ordinarios, con el objetivo de efectuar acciones de salud en beneficio de los derechohabientes y sus familias.

La titular del IMSS en Guerrero, doctora Josefina Estrada Martínez, informó que la atención se ofrecerá en hospitales y Unidades de Medicina Familiar (UMF), en donde se brindarán consultas de Medicina Familiar, atenciones en los módulos PrevenIMSS, consultas de especialidad, cirugías, detecciones (cáncer de mama y cérvico uterino), estudios de diagnóstico y tratamiento.

Este viernes participan en las actividades de salud todas las unidades médicas del Instituto en la entidad; mientras que el sábado lo realizarán la Unidad de Medicina (UMF) No. 29 con UMAA y UMF No. 26, en Acapulco; el Hospital General de Subzona (HGSZ/MF) No. 3, en Chilpancingo, y el Hospital General de Zona con Medicina Familiar (HGZ/MF) No. 8, en Zihuatanejo.

Para el domingo, las actividades se llevarán a cabo en la UMF No. 26, en Acapulco, y el HGZ/MF No. 8, en Zihuatanejo.

Algunas de las cirugías programadas de especialidades son: Cirugía General, Proctología, Traumatología y Ortopedia, y Ginecología. Mientras en consulta externa son: Cardiología, Cirugía General, Dermatología, Medicina Física y Rehabilitación, Medicina Interna, Nefrología, Neurocirugía, Pediatría, Traumatología y Ortopedia.

Las atenciones médicas se desarrollarán bajo un estricto protocolo de seguridad e higiene para protección de las y los pacientes, así como del personal institucional adscrito a las unidades médicas.

Cabe recordar que del 6 al 8 de mayo se realizó la Cuarta Jornada Nacional para la Continuidad de los Servicios Ordinarios, y a nivel nacional se efectuaron 2 mil 979 cirugías, 23 mil 139 consultas de Especialidad y 66 mil 694 consultas de Medicina Familiar.