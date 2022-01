Inicia pago de pensiones de bienestar a 285 mil adultos mayores y personas con discapacidad en Guerrero

Anuncio

*La gobernadora Evelyn Salgado y el delegado Iván Hernández encabezaron el evento de entrega de las tarjetas en Teloloapan.

*El Presidente Andrés Manuel López Obrador tiene en Guerrero un gran ejército que todos los días trabaja para el desarrollo, bienestar y progreso de nuestro Estado: Evelyn Salgado

Teloloapan, Gro., 13 de enero de 2022. – Con una inversión histórica federal bimensual de mil 103 millones de pesos, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda y el delegado federal de Programadas Sociales del Bienestar en Guerrero, Iván Hernández Díaz, dieron inicio al pago de más de 285 mil 800 beneficiarios de los programas de pensión para el Bienestar de los Adultos Mayores de 65 años y de Personas con Discapacidad en Guerrero.

Desde este municipio histórico, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, destacó el compromiso del Presidente Andrés Manuel López Obrador con el pueblo de Guerrero y los adultos mayores, así como con las personas con discapacidad, cuya pensión será universal para este año 2022 con la aportación del Gobierno del Estado.

“Esto es gracias al apoyo de un gran hombre que le tiene un profundo amor a Guerrero y a Teloloapan porque se refleja en sus acciones y desde aquí vamos a mandarle un fuerte abrazo al Presidente Andrés Manuel López Obrador, nuestro gran Presidente de México que tanto quiere a Guerrero y como él dice: Amor con amor se paga”, expresó la gobernadora Evelyn Salgado.

En el evento donde se respetaron estrictamente las medidas sanitarias, el delegado federal de Programadas Sociales del Bienestar en Guerrero, Iván Hernández Díaz, puntualizó que el estado de Guerrero, al día de hoy tiene un padrón de 285 mil 845 beneficiarios, con un monto de pensión de 3 mil 850 pesos bimestral, sumando una inversión de mil 103 millones 804 mil 700 pesos.

Además, destacó el incremento que hizo el Presidente Andrés Manuel López Obrador a la pensión para adultos mayores en el inicio de su administración, aumentando de mil 160 pesos a 2 mil 520 bimestrales, sin embargo, como un tema de justicia social, se ha logrado incrementar para este año 2022 a 3 mil 850 pesos de forma universal, además, subrayó que este un derecho Constitucional para que los Adultos Mayores a partir de los 65 años puedan recibir su pensión.

Evelyn Salgado, dijo que en Guerrero también se beneficia a más de 40 mil personas con discapacidad con un apoyo bimensual de 2 mil 800 pesos, por lo que ahora, este año será universal con la aportación del gobierno del estado con una inversión de 378 millones de pesos al igual que el gobierno de la República.

“Nosotros estamos siguiendo la ideología de nuestro Presidente Andrés Manuel López Obrador, de no mentir, no robar y no traicionar, tenemos que trabajar bajo preceptos ideológicos qué no se deben perder y por eso estamos trabajando. No son dádivas, no son privilegios, es un derecho que tienen, de llevar una vida digna y que sean tomados en cuenta”, puntualizó la gobernadora.

Estuvieron presentes el alcalde de Teloloapan, Homero Hurtado Flores; la secretaria del Bienestar y Desarrollo social, María del Carmen Cabrera Lagunas; la Coordinadora Estatal del Programa de Pensión para el Bienestar para personas con discapacidad, Pilar Pérez Gutiérrez y el Coordinador del programa de Pensión para el Bienestar de los Adultos Mayores, Audel Urbina Serrano, entre otros funcionarios estatales.