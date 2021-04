Inicia jornada masiva de vacunación contra el Covid-19 en la Tierra Caliente y Costa Grande de Guerrero

Coyuca de Catalán Gro; a 15 de abril del 2021.- De visita por la región de la Tierra Caliente, el gobernador Héctor Astudillo Flores supervisó el inicio de la aplicación de la vacuna contra el Covid-19 a adultos mayores de esta región y de la Costa Grande, destacando la importancia de esta fecha, ya que es el día que más municipios se atiende de manera simultánea en la entidad, como parte del Plan Nacional de Vacunación.

Al encabezar la transmisión 355 sobre la evolución del Covid-19, y acompañado por el delegado de los Programas Federales en la entidad, Iván Hernández Díaz, el Ejecutivo estatal señaló que hasta el momento se ha aplicado la vacuna a los adultos mayores en 51 municipios del estado, y que, al término de la jornada de esta semana, se habrá inmunizado al 63 por ciento de las personas mayores de 60 años del estado.

Agregó que, en este día, se avanza con la aplicación de 22,340 dosis la de vacuna Cansino a adultos mayores de los municipios de Ajuchitlán del Progreso, Coyuca de Catalán, Cutzamala de Pinzón, San Miguel Totolapan, Tlapehuala, Arcelia y Pungarabato, en la Tierra Caliente, así como en Atoyac de Álvarez, Benito Juárez (San Gerónimo), Coyuca de Benítez, Petatlán y Tecpan de Galeana, en la Costa Grande

Tras agradecer al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador por el apoyo que brinda para dotar de las vacunas, Astudillo Flores hizo un llamado urgente y respetuoso a la población a cuidar los bosques y no propiciar incendios forestales, pero, sobre todo, a no hacer quemas que después no se puedan controlar, y anunció que se ampliarán las brigadas para sofocar incendios.

Por su parte, el General Miguel Ángel Aguirre Lara, comandante de la 35 Zona Militar, señaló que en las instalaciones del 34 batallón de Infantería con sede en Ciudad Altamirano, se encuentra instalado un centro de vacunación atendido por personal militar, exhortando a la población del municipio de Pungarabato a que acuda a recibir su vacuna y complete su esquema de vacunación.

En su oportunidad, el delegado de los Programas Federales en la entidad, Iván Hernández Díaz, señaló que la aplicación de la segunda dosis a adultos mayores de Chilpancingo, La Unión y la Costa Chica del estado, y reconoció y valoró la estrecha colaboración con autoridades del gobierno del estado, así como instancias municipales, además de la Universidad Autónoma de Guerrero, cuyos estudiantes han contribuido a llevar con éxito esta jornada de vacunación.

Agregó que en la jornada de esta semana están operando tres módulos de vacunación en instalaciones militares, y que para el miércoles 21 del presente mes, se tiene programado iniciar la aplicación de la vacuna Cansino a adultos mayores de los municipios de Ahuacuotzingo, Acatepec, Chilapa de Álvarez, Heliodoro Castillo, José Joaquín de Herrera, Juan R. Escudero, Mártir de Cuilapan (Apango), Mochitlán, Quechultenango y Zitlala.

Al dar a conocer el informe técnico del día, el secretario de Salud, Carlos de la Peña Pintos, dijo que se tienen 38,685 casos confirmados acumulados, 4,199 defunciones y 104 nuevos casos en las últimas horas, registrándose un ligero incremento en los casos activos con 607, brindando especial atención en los municipios de Ayutla de los Libres, Cuetzala del Progreso y Xochistlahuaca.

Respecto a la hospitalización, dijo que se cuenta con 163 pacientes internados, 17 de ellos estables, 121 graves y 25 intubados en estado crítico, con un total de 119 defunciones en el mes de abril, con un promedio diario de 8.5 decesos y una ocupación de camas del 22 por ciento, 5 puntos porcentuales arriba de la media nacional, con una ocupación de ventiladores del 11 por ciento, 9 puntos menos que la media nacional.