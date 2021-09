Inicia formalmente la transición del gobierno en Guerrero

Anuncio

Chilpancingo Gro; a 05 de septiembre de 2021.- Con el compromiso de trabajar de manera cordial y coordinada, este domingo se instalaron de manera formal los Comités de Entrega-Recepción entre el gobierno saliente de Héctor Astudillo Flores y la gobernadora electa Evelyn Salgado Pineda.

La firma del acta protocolaria se realizó esta mañana, en un acto público en Palacio de Gobierno que marcó de manera oficial el inicio de la transición gubernamental.

La gobernadora electa Evelyn Salgado Pineda afirmó que este ejercicio “se ha llevado y se seguirá llevando a cabo de una manera respetuosa y cordial, con mucha civilidad política, porque así lo merece y así lo demanda nuestro pueblo de Guerrero”.

Destacó que, como en ningún otro estado, se han realizado seis reuniones previas con el gobernador saliente, las cuales han sido encuentros “institucionales, de diálogo”, que le han brindado un panorama general de las diferentes y principales áreas del gobierno.

“Continuaremos siempre en la ruta del entendimiento y de la unidad, que es lo mejor para nuestro estado de Guerrero”, sentenció.

Por ello, reiteró que “las campañas políticas quedaron atrás” y la prioridad en estos momentos “es el bien común”.

“Nuestra camiseta, la que tenemos todos bien puesta, es la camiseta de nuestro maravilloso estado de Guerrero; el compromiso es con ustedes, con nuestro pueblo, de construir juntas y juntos un gobierno humanitario, incluyente, paritario y de puertas abiertas, que brinde transparencia en la rendición de cuentas y que tenga siempre el objetivo cumplir cabalmente todos y cada uno de los preceptos de esta Cuarta Transformación: no mentir, no robar y no traicionar a nuestro pueblo”, ratificó la gobernadora electa.

Por su parte, el gobernador constitucional Héctor Astudillo Flores ratificó su disposición absoluta para sentar el precedente de una entrega-recepción responsable.

Subrayó que el gobierno entrante debe tener claridad sobre cómo recibe la administración que está por concluir.

“Si bien cumplimos con una obligación establecida en la ley, también tenemos toda la voluntad política para que la transición sea ordenada, transparente y satisfactoria; así lo estamos haciendo porque es de mucho interés que en los hechos hagamos la mejor entrega-recepción en la historia de Guerrero”, expresó Astudillo.

Indicó que, con el fin de llevar a cabo un proceso ordenado y puntual, se reunirá en tres ocasiones más con la gobernadora electa los días, 18 y 27 de septiembre y 8 de octubre.

El 14 de octubre a las 23:45 horas entregará a Evelyn Salgado Pineda el Despacho del Gobernador y de la Secretaría General de Gobierno, la de Finanzas y el mando y control Judicial del Estado.

A partir del primer minuto del 15 de octubre, Salgado Pineda estará a cargo del Poder Ejecutivo de Guerrero.

“Estoy convencido y deseo de todo corazón, como buen guerrerense, que la próxima administración alcance más y mejores resultados que la nuestra; así debe ser, porque la aspiración legítima de los guerrerenses es avanzar para mejorar nuestras condiciones de vida”, expuso Astudillo.

Afirmó que “si llegar a gobernar un estado como Guerrero es complejo, terminar de gobernarlo lo es todavía más”.

“Si bien es cierto que recibí un estado en condición de ingobernabilidad, también es cierto que entregaré este gobierno en una situación compleja que no es privativa de Guerrero por el tema de la pandemia, por el tema del regreso a clases y también por el tema de la situación económica que no nos imaginamos que tendríamos al final de los 15 gobiernos que concluyen en este país”, puntualizó.

El maestro Eduardo Gerardo Loría Casanova fue designado como secretario técnico de los Comités de Entrega-Recepción.

El equipo de entrega estará conformado por Florencio Salazar Adame, Tulio Samuel Pérez Calvo, David Portillo Menchaca, Carlos de la Peña Pintos, Cozovi Ocampo Guzmán, Arturo Salgado Urióstegui, Heriberto Huicochea Vázquez, Álvaro Burgos Barrera y Alejandro Bravo Abarca.

El de recepción lo conformarán Maricarmen Cabrera Lagunas, Alicia Ventura Suárez, Tania Lizeth Navarrete Carrasco, Aidé Ibarez Castro, Ludwig Marcial Reynoso Nuñez, Martín Vega González, Marco Antonio Marbán Galván y Omar Estrada Bustos.