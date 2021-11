Hackean celular a diputada Federal Araceli Ocampo Manzanares

Anuncio

Chilpancingo Gro; a 23 noviembre 2021.- La diputada Federal, Araceli Ocampo Manzanares denunció que, durante la noche del lunes, fue hackeado su celular, su información de contactos, así como sus cuentas de WhatsApp y Telegram.

A través de sus redes sociales, la legisladora de Morena que ha sido permanente defensora de los derechos laborales a nivel nacional; alertó a la ciudadanía de que estaban usando su perfil y su nombre para extorsiones.

Dijo que por el momento no contaba con número telefónico. Por lo que pidió apoyo para reportar si han sido víctimas de esta extorsión a través de su correo institucional.

Adelantando que acudió a presentar una denuncia ante la Fiscalía General de la República por tratarse de un deliro federal y posteriormente a la Fiscalía General de Guerrero, donde no le han tomado su denuncia.

“He acudido a sus oficinas en Iguala y Cuernavaca, en donde no me han podido auxiliar para detener el hackeo cometido a mis cuentas de WhatsApp y Telegram. Cabe mencionar que en ningún momento he hecho uso de mi cargo como representante popular, lo que demuestra la indiferencia de estas instituciones ante las denuncias de cualquier ciudadano” refirió.