Fortalece IMSS Guerrero recuperación de atenciones médicas durante Novena Jornada de Recuperación de Servicios

Acapulco Gro; a 17 de julio del 2022.- El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Guerrero continúa con las acciones de recuperación de servicios y este domingo concluye la Novena Jornada Nacional para la Continuidad de los Servicios Ordinarios con cirugías y consultas de especialidades.

Como parte de la estrategia “Con el Águila Bien Puesta”, que se realiza de manera simultánea en todo el país, en el Hospital General Regional (HGR) No. 1 “Vicente Guerrero” y en la Unidad de Medicina Familiar (UMF) No. 26, en el estado, se realizan pruebas de mastografía para la detección del cáncer de mama en mujeres derechohabientes de las UMF No. 2, 9 y 29, así como cirugías de Traumatología, Cirugía general y Urología, entre otras.

Asimismo, la Unidad Móvil realiza pruebas de Papanicolaou en distintos puntos de Acapulco, para la detección oportuna del cáncer cervicouterino.

El IMSS en Guerrero informa que las acciones se mantienen con un estricto protocolo de seguridad e higiene para la protección de las y los pacientes y de su personal, ya que la emergencia por el COVID-19 continúa.

Cabe mencionar que para el Instituto es primordial mantener su compromiso por la salud y el bienestar de sus derechohabientes, por lo que estas jornadas de fin de semana se mantendrán en diversas fechas durante todo el año.