Fortalece IMSS Guerrero consultas médicas en Octava Jornada Nacional de Recuperación de Servicios

Anuncio

Acapulco Gro; a 26 de septiembre del 2021.- Comprometidos con la atención a los derechohabientes guerrerenses, personal del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Guerrero realiza este fin de semana (24, 25 y 26 de septiembre) la Octava Jornada Nacional para la Recuperación de los Servicios Ordinarios.

Las acciones se focalizan en la detección de enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión y cáncer, y otorgar a las y los derechohabientes consultas de medicina familiar, especialidad y cirugías. También se atienden especialidades en Medicina Interna, Traumatología y Ortopedia, Oftalmología, Cardiología, Neumología, Cirugía General, entre otras.

En el estado, como parte de las acciones de la estrategia “120 días por un solo IMSS”, en esta ocasión se desarrollan consultas de especialidades y atenciones preventivas, declaró la titular del Instituto en la entidad, doctora Josefina Estrada Martínez.

Las Unidades de Medicina Familiar (UMF) donde se realizan las acciones son la No. 26 y UMF No. 29 con Unidad Médica De Atención Ambulatoria (UMAA) y cirugías de diversas especialidades en el Hospital General Regional (HGR) No. 1 “Vicente Guerrero”.

Algunas de las acciones que se brindan son detecciones de cáncer cervicouterino, diabetes mellitus, hipertensión arterial, consulta digital y cirugías de diferentes especialidades.

El Seguro Social invita a la población derechohabiente a acudir a sus unidades médicas en caso de tener consultas y cirugías pendientes, estas atenciones se realizan bajo estrictos protocolos de seguridad e higiene para evitar contagios de COVID-19.

Para mayores informes, está a disposición la línea telefónica 800 623 2323.