Fortalece IMSS Guerrero atención médica en Novena Jornada Nacional de Recuperación de Servicios

Anuncio

Acapulco Gro; a 09 de octubre del 2021.- Personal del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Guerrero participa este fin de semana (8, 9, y 10 de octubre) en la Novena Jornada Nacional para la Recuperación de los Servicios Ordinarios.

Comprometidos con la atención a los derechohabientes guerrerenses, las acciones se centrarán en la detección de enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión y cáncer, así como consultas de medicina familiar, de especialidad y cirugías, informó la titular del Instituto en la entidad, doctora Josefina Estrada Martínez.

Como parte de las acciones de la estrategia “120 días por un solo IMSS”, el Hospital General Regional No. 1 “Vicente Guerrero” atenderá consultas de especialidades como Medicina Interna, Traumatología y Ortopedia, Oftalmología, Cardiología, Cirugía General, entre otras; así como la realización de cirugías de distintas especialidades.

Las Unidades de Medicina Familiar (UMF) donde se realizan las acciones son la No. 26 y No. 29 en Acapulco, además del Hospital General de Zona (HGZ) No. 8 de Zihuatanejo y el Hospital General de Subzona (HGSZ) No. 3 de Chilpancingo.

El Seguro Social invita a la población derechohabiente a acudir a sus unidades médicas en caso de tener consultas y cirugías pendientes. Además, las atenciones se brindarán bajo estrictos protocolos de seguridad e higiene para evitar contagios de COVID-19. Para mayores informes, está a disposición la línea telefónica 800 623 2323.