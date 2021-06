Evelyn Salgado gobernará Guerrero de la misma manera que López Obrador: Félix Salgado

Zihuatanejo Gro; a 29 de junio de 2021.- Evelyn Salgado Pineda gobernará Guerrero “igualito como lo está haciendo” el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, afirmó el senador Félix Salgado Macedonio.

El legislador de Morena acompañó este martes la gira de agradecimiento de la gobernadora electa.

En el municipio de Zihuatanejo, destacó que Morena ganó la gubernatura porque los ciudadanos “no aceptaron dinero, ni cuches, ni perros, pacas de lámina ni tinacos” que ofrecía la alianza PRI-PRD para comprar votos.

“Ustedes se mantuvieron de pie y venimos a darles las gracias, muchas gracias, pueblo de Zihuatanejo”, expresó.

También reconoció a quien fuera la candidata de Morena a la alcaldía de ese municipio, Maricarmen Cabrera Lagunas, a quien se refirió como una mujer honesta, trabajadora y comprometida.

Por ello, anunció que ella será la coordinadora regional de los foros de consulta ciudadana en Costa Grande, para integrar el Plan de Gobierno.

Durante su participación, decenas de ciudadanos se acercaron al templete con cartulinas y corearon consignas para expresar su respaldo a Salgado Macedonio como el próximo presidente de la República.

Félix Salgado agradeció el respaldo popular y ratificó su compromiso con el pueblo de Guerrero.

Después, adelantó que el próximo gobierno estatal auditará al Fideicomiso Bahía de Zihuatanejo (Fibazi), al Fideicomiso Acapulco (Fideaca) y a la Promotora Turística de Guerrero (Protur).

Explicó que esos organismos paraestatales “hacen lo mismo” que el Instituto de Vivienda y Suelo Urbano de Guerrero (Invisur). Por ello, “si están funcionando mal, se van”.

Aclaró que no se despedirá a los trabajadores, sino que se incorporarán al Invisur para que visiten “casa por casa y terreno por terreno, viendo a dónde se tiene que apoyar para entregar escrituras de manera gratuita en las colonias populares, para que se les haga justicia con la gobernadora Evelyn Salgado”.

Argumentó que “esos organismos fueron hechos para un propósito que ya cumplieron” y por ello, ahora “se tiene que fortalecer al Invisur”.

Respecto a la integración del próximo gabinete estatal, dijo que la gobernadora elegirá a gente “impecable, que trabaje bien, honesta” y comprometida con los principios de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo.

También se vigilará que no haya gente “corrupta, que tenga señalamientos de corrupción ni de represión”.

Los nombramientos, dijo, se harán de acuerdo con los perfiles de cada uno y el gabinete será paritario.

Afirmó que estarán “los que anduvieron partiéndose la madre, los que anduvieron en la calle, hasta altas horas contando los votos, trabajando y promoviendo el voto, esos son los que van a estar en el gobierno de Evelyn, no los va a traer de allá afuera, no es necesario, aquí hay con queso las enchiladas”.

Posteriormente, Salgado Macedonio se refirió al hospital de Petatlán, el cual, dijo, “sigue de elefante blanco”.

Afirmó que en esa misma situación están la mayoría de clínicas, hospitales, casas y centros de salud en el estado.

En ese punto, un trabajador del hospital de Petatlán se acercó al templete para mostrar el cubrebocas que le dieron como equipo de protección para atender la emergencia sanitaria por Covid-19.

“¿Ustedes creen que esta chingaderita sirve? No le tapa ni la nariz ni la boca y les dicen que ya no hay más, que ya se acabaron”, criticó el senador morenista.

Por ello afirmó que, a partir del 15 de octubre, Evelyn Salgado Pineda encabezará un gobierno más justo, de la mano del pueblo, que respaldará y fortalecerá al sector salud, tal como ha hecho el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.

Félix Salgado también fijó postura respecto a la encuesta nacional que se realizará el 15 del pueblo, para preguntarle al pueblo si se debe enjuiciar a los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quezada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto.

Aseveró que los expresidentes del PRI y del PAN cometieron actos de corrupción, traición a la patria y crímenes de lesa humanidad.

“Hicieron matanzas y cerraron los ojos”, afirmó.

Por ello, consideró que los cinco expresidentes “tienen que estar en la cárcel cinco años mínimo”, aunque pueden recibir condenas de hasta 20 años.

Además, señaló que se viene en 2022 la revocación de mandato y en 2024 la renovación de la Presidencia de la República, por lo que “hay mucho trabajo por hacer” para que Morena siga instaurando la Cuarta Transformación nacional.