Por Baltasar Hernández Gómez ۞

(Análisis, comentarios, reflexiones, trascendidos y filtraciones sobre la política y los políticos de México, estado de Guerrero, Acapulco y más allá)

Lunes 16 de agosto de 2021.

1.- Los riesgos del Presidente Andrés Manuel López Obrador…….

Quisiera plasmar una narrativa más positiva sobre el estilo personal de gobernar del Presidente Andrés Manuel López Obrador, pero sus declaraciones y actitudes dejan poco margen para escribir sobre acciones contundentes que den solidez a la conducción de los destinos del país. El viernes pasado el primer mandatario declaró que el retorno a clases presenciales de millones de niños y jóvenes es algo impostergable “se deben correr ciertos riesgos” dijo, mientras indicaba que México no puede continuar paralizado.

López Obrador habló como si fuera el padre de una familia numerosa que regaña sentado en el comedor de la casa a toda la parentela por no afrentar la vida con valor “hay que salir porque no podemos detenernos imaginando que algo afuera nos hace daño y quedarnos todo el tiempo encerrados”, remató.

Si se refiriese a un asunto propio de un hogar, la decisión definitivamente recaería en los padres, pero en este caso no se trata de una elección familiar, sino de un asunto de carácter público, que involucra a la salud, bienestar económico, social y psicológico de millones de mexicanos. Ningún estadista puede poner en el centro del debate la imposición como acto de gobierno, así que ordenar la asistencia a clases en medio de una pandemia que rebrota con intensidad y que está poniendo en peligro la vida cientos de miles de personas es indiscutiblemente una insensatez.

Después de solicitar a un grupo musical que tocara la canción del colombiano Carlos Vives “Los caminos de la vida”, López Obrador dejó ver que la letra de la canción era un claro sentir de su proceder, pues piensa que los caminos no son como creemos o imaginamos y, por tanto, deben tomarse riesgos para movilizar la dinámica nacional sin temor a nada.

Lo que pareciera chiste no lo es, en virtud de que conceder permiso para que millones de personas se congreguen (alumnos, profesores, directivos, administrativos, padres de familia y todos los que intervienen en los procesos de transporte y venta de productos) es una temeridad, que si bien trata de infundir confianza, lo único que puede generar es un aumento desproporcionado de infectados y muertos.

Los seguidores de López Obrador dicen que esto es “fajarse los pantalones” para superar el terror prevaleciente y traspasar los efectos acumulados de la crisis económica derivada por la falta/reducción de empleos, la inflación que sube mes tras mes. Atrás de los telones de la obra titulada “México 2021” hay otros personajes que López Obrador no quiere dejar intocables: los docentes que siguen cobrando sin realizar al ciento por ciento su labor pedagógica.

En contrasentido a las medidas de contención Covid 19, el Presidente y su esposa deambulan en los actos protocolarios, visitas, entrevistas y giras sin el obligatorio cubrebocas y tampoco respetando las medidas emitidas por la Secretaría de Salud, que son requisitos indispensables para que todos los mexicanos -sin excepción- accedan a servicios públicos y privados.

López Obrador afirmó, como queriendo aminorar las reacciones originadas por su exigencia, que los padres de familia son los que tendrán la última palabra para enviar o no a sus hijos a las escuelas, toda vez que en México nadie está obligado a realizar una actividad contra su voluntad y menos que ponga en peligro su integridad física.

¡Ajá pues! decía mi amigo periodista Amado Ramírez Dillanes cuando oía algo que no le parecía adecuado. Y aprovechando tal expresión coloquial debo asentar que el Presidente no puede impulsar una política pública para luego desdecirse y al final hacer como que no pasó nada. Mientras son dimes y diretes los maestros agrupados en la disidencia (CNTE) están en la perspectiva de solamente seguir impartiendo clases virtuales, lo cual pronostica su no asistencia presencial. En lo que respecta a los profesores adscritos al sindicato oficial (SNTE), tengo el convencimiento de que están a punto de negarse en bloque a dicha disposición presidencial, aún cuando su líder y la Secretaria de Educación llegaron a acuerdos.

**La semana pasada fueron días de recomposición de la vida nacional: la aparición formal de la comandancia de las fuerzas armadas en la estructura orgánica del Ejército no es una cuestión ligera, pues ahora el general Eufemio Ibarra ocupa la jefatura del manejo integral de soldados, equipamiento y armamento. La Secretaría de la Defensa Nacional (SeDeNa) seguirá bajo el mando del general Crescencio Sandoval, quien tendrá funciones de ministro encargado de las cuestiones estratégicas y administrativas (esto da lugar a que en el corto plazo la titularidad de la dependencia pudiera ser ocupada por militares retirados o civiles con experiencia en seguridad, replicando el modelo norteamericano).

Luego entonces, hay un general de escritorio, viendo el panorama desde un tablero de control y, al mismo tiempo, un general operativo que será el rector de las tropas regulares y especiales, teniendo además bajo su jurisdicción a la Guardia Nacional. López Obrador quiere aplicar una vez más la máxima romana “divide y vencerás”, tratando de modificar el esquema de concentración de poder en un solo militar.

Trasciende que los militares de alta jerarquía están sorprendidos, pero no van a detenerse en lamerse heridas o enojarse o patalear de berrinche, sino que aprovecharán la coyuntura para que en esta remolino de cambios consoliden nuevas vías para acceder a los puestos de mando, a través de la conformación de grupos élites por armas y servicios, que no estén supeditados a las proyecciones del Ejecutivo federal o a quienes tienen el control formal…….

Se avizoran fragmentaciones que, en el mediano plazo, pueden provocar la alteración de la correlación de fuerzas institucionalizadas en uno de los organismos que pueden utilizar legalmente la violencia de Estado.

**En la conmemoración de los “500 años de resistencia indígena” López Obrador dejó ver que la pre-pre-candidata favorita para sucederlo es Claudia Sheinbaum. La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México fue la figura coprotagónica del acto, que además estuvo sentada al lado de la esposa del Presidente, intercambiándose saludos y risas…….“entre doctoras te veas”, dicen los suspicaces.

Por su parte, a la sombra, Marcelo Ebrard, Secretario de Relaciones Exteriores, caminaba parsimonioso sin expresividad alguna por la plancha del zócalo de la capital de México, para luego sentarse y percibir que las cámaras y micrófonos estaban orientados hacia el Presidente y Claudia Sheinbaum. En este acto el “mexicanismo” estuvo a cargo de las mujeres invitadas que traían atuendos artesanales estilizados, entre las que se encontraba la senadora del estado norteamericano de Arizona.

Los funcionarios de alto rango asistieron enfundados en trajes de lujo y las funcionarias en vestidos de marca. La Jefa de Gobierno fue la más llamativa de todas, portando un vestido rojo con una mascada amplia de seda del mismo color y adornos estampados, lentes con armazón rojo y accesorios que hicieron juego a su vestimenta……..

El glamour occidental en su máximo esplendor mientras que el mensaje leído se defendía a ultranza la idea de conquista brutal y no la del mestizaje, que pudiera a ayudar a conceptualizar con inclusión el suceso histórico que forjó al país donde actualmente convivimos más de 130 millones de habitantes……… ¡El soldado…….! ¡El apache………y lotería!

2.- El Gobernador Héctor Astudillo Flores ya sabe quiénes son…….

El fin de semana los guerrerenses pudimos sentirnos tranquilos porque el Gobernador Astudillo Flores divulgó que ya sabe quiénes son los asesinos de los policías que escoltaban a la Presidenta Municipal de Pilcaya, Guerrero.

¡Aaaahhhhh qué alivio! conocer que habrá justicia y que los familiares de los policías en funciones de guaruras recibirán las prestaciones de ley. Gracias señor Gobernador por darnos serenidad porque la Fiscalía está investigando.

No obstante del anuncio no podemos sentirnos seguros porque muy poco se sabe sobre la detención y procesamiento judicial de asesinos de profesores, estudiantes, políticos, comunicadores, gobernantes y ciudadanos en general. No hay transparencia en los datos acerca de qué se hizo o está haciendo para detener a extorsionadores, ladrones y secuestradores a lo largo y ancho de la entidad…….. Como estipuló el filósofo griego Sócrates, el mandatario regional pare decir: ”Yo sólo sé que no sé nada”.

Lo que no sabe Héctor Astudillo -dicen correligionarios priistas y funcionarios que están empacando pertenencias- es quiénes están proporcionando documentos a medios de comunicación, enviados federales, líderes de otros partidos y hasta a la gobernadora electa para concluir el compendio de expedientes negros de los seis años de su gobierno.

Comentan los enterados del acontecer cotidiano del palacio de gobierno de Chilpancingo que Astudillo Flores no sabe tampoco cuáles son las nuevas jugadas del Presidente de México y el Senador Félix Salgado, generándole intranquilidad extrema. Además no sabe cómo va a obtener presupuesto para solventar el pago de salarios de los trabajadores del estado, docentes, jubilados/pensionados y liquidar adeudos a constructores y proveedores…….. ¡El catrín……..y lotería!

3.- Cinismo e incompetencia en Acapulco…….

Mujeres y hombres que trabajan como eventuales en el Ayuntamiento de Acapulco mencionan que la aún Presidenta, Adela Román Ocampo, anda con el rostro desencajado, las manos crispadas y enojada con todo mundo, ya que no tiene idea alguna para bordear los últimos 45 días del denominado “mayor desgobierno playero”.

Dicen que ya no puede salvarse del enojo ciudadano, pues el ocultamiento o las reducidas apariciones en medios de comunicación resultan insuficientes para calmar los ánimos sociales por la carencia de servicios básicos y la inacción de las dependencias que tuvieron el mandato de fomentar la economía y la sana convivencia social, pero por omisión consciente obstaculizaron que llegaran satisfactores sostenibles a través de políticas públicas de trabajo y apoyos productivos.

Tanto los empleados municipales como la ciudadanía han sido testigos, a lo largo de tres años, que los recursos fueron desviados para alcanzar fines políticos y patrimonios particulares. En este momento está limitada a cortar listones de obras insignificantes, previamente construidas o más bien remozadas por constructoras afines y con la complacencia de líderes vecinales, destacando que ella proviene de barrio, queriendo arrancar una que otra sonrisa fingida de la audiencia.

Trabajadores de base y confianza, inversionistas, visitantes y ciudadanos aseguran que la actitud adoptada por Román Ocampo fue cínica y soberbia, tratando de ocultar su incompetencia para solucionar los problemas de Acapulco.

Compañeros periodistas y amistades hemos comentado que Acapulco es un campo minado, toda vez que donde se pise estallan granadas de fragmentación…….Toma de calles y avenidas exigiendo agua, drenaje, calles pavimentadas y sin baches; paros escalonados en oficinas municipales, cierre de edificios para exigir pago de salarios, pensiones/jubilaciones y recursos productivos para el campo y la pesca. Hay un estado de anarquía y la Presidenta se pasea cerrando los ojos, suspirando profundamente y elevando plegarias para que termine -de una vez por todas- su encargo.

Este pulso no es invención, pues ahí están las noticias acumuladas que son evidencias registradas en la prensa, radio, televisión e internet, dando fe de la hecatombe acapulqueña. La exprofesora, exdiputada local, exmagistrada y pronto expresidenta sin pena ni gloria, está a punto de “tirar la toalla” porque no soporta la crítica ni las expresiones contrarias a su administración desorganizada.

Dicen muy firmemente que Adela Román no encuentra salidas “decorosas” a los posibles juicios a los que será sometida por su sucesora, la Presidenta municipal electa, Abelina López Rodríguez, y de las instancias auditoras/fiscalizadoras a nivel estatal y federal…….. ¡El gorro…….y lotería!

Quien tenga ojos que vea. Quien tenga oídos que oiga. Quien no, pues no.

۞ Politólogo, comunicador, escritor, catedrático-investigador y asesor.

