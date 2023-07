El PRD será una oposición firme y dará la batalla en el 2024: Evodio Velázquez

Anuncio

Chilpancingo Gro; a 03 de julio de 2023.- “No nos pudieron vencer en el 2018, vino el 2021 y tampoco lo pudieron hacer, vendrá el 2024 y no nos van a ganar; ya pasamos la prueba del añejo, ya que se quiten esa cantaleta de que el PRD se murió, el PRD vive en los municipios que gobernamos, más que MORENA y más que el PRI, por cierto”, arengó Evodio Velázquez Aguirre, durante la Asamblea Estatal del sol azteca, celebrada este sábado en Chilpancingo y que reunió a líderes perredistas del Estado.

El dirigente nacional del Movimiento Independiente Progresista agregó que hoy el PRD es una institución que más allá de intereses personales se ha reunido y unificado; que cuenta con “alcaldes, diputados locales, presencia en la Cámara de Diputados a nivel federal”, y recalcó a los asistentes: “hoy estamos vivos, estamos puestos, unidos, porque la unidad debe ser nuestra fortaleza”.

Puntualizó que pueden tener diferencias al interior del partido, pero que son parte de una misma esencia.

Velázquez agregó que el PRD tiene mucho qué hacer por el país, “quitémonos el egoísmo y las diferencias que no nos llevan a nada; si queremos hablar de unidad hay que empezar por la casa”.

Pidió trabajar por la reconciliación, dada la gran polarización y el divisionismo dictado desde Palacio Nacional y una mala copia en Guerrero.

“Debemos reflexionar y saber qué debe hacer el PRD, por qué debemos dar la batalla en los municipios, la región, la montaña, la sierra; donde están los más humildes, donde les ha fallado MORENA, donde no hay seguridad y existe la violencia que cabalga ampliamente con libertad, donde están los índices más amplios que no han podido vencer y que no es culpa del pasado”.

Criticó la pobreza en México, las fallas del sistema de salud, la desaparición de programas y llamó a los perredistas a ser una oposición firme contra los gobiernos en turno “de la mala Cuarta Transformación”.

Habló sobre la creación del Frente Amplio por México, “porque el PRD hizo una alianza con la sociedad civil, con los ciudadanos, con las organizaciones, no sólo con los partidos políticos, dejando de lado la parte del interés partidista”.

El exalcalde porteño convocó a sus compañeros a trabajar y no dejar que una falsa esperanza “que no ha dado resultados tome la bandera que nosotros enarbolamos”.

“Hoy pareciera que el PRD debe quedarse callado y no, hoy es momento de terminar esa luna de miel, ya dejó de existir; tenemos que ser oposición reacia, firme, tenemos que señalar lo que se está haciendo mal con los gobiernos… tenemos que decirle lo que se tiene que decir a la gobernadora en turno, hoy le debemos decir que ya no se puede ni se debe permitir que se justifiquen los malos resultados”.

Y Evodio fustigó: “no es la cara bonita, no es el buen perfil, no es una buena foto lo que quiere hoy Guerrero; lo que queremos son resultados, queremos bienestar, no queremos que vayan a un municipio o a una región solamente a hablar bonito, queremos ver reflejado y que se atienda lo que pasa en los temas de violencia e inseguridad”.

Finalmente, el aspirante a la senaduría puntualizó que se debe entender lo que está pasando e ir más allá y reiteró que “se acabó la luna de miel… hoy tenemos que ser la oposición de verdad y Guerrero debe ser la punta de lanza, la oposición diciendo lo que debe decirse, ni más ni menos, siendo responsables, respetuosos, caminando para bien y viendo por el bienestar de los guerrerenses, no nos vamos a quedar callados”, lo que provocó gritos de respaldo entre los militantes.