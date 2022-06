El PRD cambia de estrategia o habrá extinción; reitera Evodio en asamblea nacional del MIP

Anuncio

CDMX; a 27 de junio de 2022.- Con el objetivo de “rescatar al PRD”, legisladores, alcaldes y dirigentes de todo el país se reunieron este domingo en la CDMX, durante la primera asamblea e instalación del Comité Promotor del Movimiento Independiente Progresista (MIP), donde exigieron un relevo generacional en la dirigencia nacional y cambiar la estrategia; asegurando que de no ser así su partido tenderá a la extinción.

En su mensaje, el dirigente Evodio Velázquez Aguirre, dijo que esto no gusta a la cúpula perredista, “intentarán desacreditarnos, intentarán minimizarnos, intentarán con el poder político y económico que tienen hacer mella, mermar nuestro movimiento; pero desde ahora les digo que no lo van a lograr, sabemos que es la última campanada, o cambiamos el rumbo o desaparecemos y nosotros no queremos sepultar al PRD”.

Expresó que el MIP pedirá a la dirigencia nacional del PRD un relevo generacional, y sobre todo un cambio de estrategia y de rumbo en las decisiones del partido; “en el PRD se debe echar mano de sus juventudes, de sus mujeres, de sus hombres de trabajo en el territorio, de sus nuevas generaciones; debe haber nuevos rostros, con nuevos bríos, con determinación y energía para contagiar a la sociedad”.

Agregó que es prioritario que el PRD regrese a sus orígenes, a su condición de lucha social y revisar las alianzas que han establecido con otros institutos políticos, pero que no han dado los resultados deseados, “el llamado de este Movimiento Independiente es que las alianzas no funcionan si se construyen de la cúpula al territorio. Las alianzas funcionan cuando se toma en cuenta la voz de los que ejercen su voto, de los militantes y de muchos simpatizantes que dejaron de creer”.

Velázquez Aguirre arengó en su discurso a los cientos de dirigentes que se dieron cita y recalcó que son un movimiento que en su mayoría forma parte del PRD, pero que su planteamiento es abrirse a la ciudadanía; “somos un movimiento que no callará, que no tendrá quietud, que tiene claros sus objetivos”.

Acto seguido el excandidato a la gubernatura tomó protesta a los representantes de 20 de los 32 estados de la República que conforman el Comité Promotor del MIP, a quienes hizo el llamado para seguir sumando e impulsar los recorridos que realizará en los próximos días por todo el país.

Y es que, en los resultados de la pasada elección, en seis estados de la República, el sol azteca perdió el registro en 4 de ellos, junto a los 15 en la elección del 2021, es decir, en 19 entidades y se sostiene con menos del 4% del porcentaje obtenido en la votación del año anterior.

Durante la asamblea, a la que acudieron dirigentes del Estado de México, la CDMX, Sinaloa, Chihuahua, Guerrero y otras entidades de la República, también se sumó el grupo ciudadano “Vamos”, dirigido por Víctor Gómez Vidal, un movimiento nacional con presencia y estructura en todo el país.

Bajo esta premisa, Christian Campuzano Martínez, dirigente perredista del EDOMEX, subrayó que coincide ampliamente con la idea de dar la batalla, porque “el PRD sí ha perdido el rumbo, la conexión con su militancia, la agenda; no hace falta ser un perito electoral para darnos cuenta de que algo no estamos haciendo bien”.